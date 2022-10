Grande parte do público presente na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta era formada por Agentes Comunitários de Saúde – os ACS e Agentes de Combate à Endemias – ACE. Os servidores municipais cobravam ali, com cartazes e faixas, apoio do poder legislativo para pressionar o executivo a cumprir o que está escrito na Emenda Constitucional 120/22, que garante a eles, o aumento de R$ 709,14 centavos no salário.

O salário recebido pelos agentes é de R$ 1.714.86. Com o aumento passariam a receber R$ 2.424,00. “Só estamos cobrando o que nos é de direito”, disse uma servidora lembrando que a EC está em vigor desde o mês de maio. “E a informação que temos é que desde que foi sancionada a alteração, o dinheiro tem vindo para o município, mas a gente ainda não recebeu”, acrescentou a servidora falando que, além de reivindicar o aumento, os ACS e ACE querem garantia do recebimento do retroativo.

Líder do prefeito na Câmara, o vereador Claudinei Jesus informou que estaria se reunindo com o prefeito ainda essa semana para resolver a situação. Porém, adiantou que a prefeitura já estaria juntamente com a Secretaria de Saúde fazendo um levantamento de todos os servidores que atuam nas duas áreas, quem estaria com desvio de função e depois sentaria novamente com os agentes para acertar os valores. “Mas com certeza não terão prejuízo. O próprio prefeito já disse que quer acertar tudo com os servidores. Mas precisa que seja feito esse estudo”, declarou o vereador se dizendo também favorável aos funcionários. “Eles têm todo o direito de cobrar”, analisou Claudinei.

Os servidores disseram que aguardariam a reunião da semana, mas também revelaram preocupação, alegando que o assunto já foi protelado algumas vezes enquanto segundo eles, a União tem feito o repasse. “Dinheiro que é para nossa categoria”.