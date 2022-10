Por meio do programa Saúde Bucal, a Secretaria Municipal de Saúde realizou a entrega de kits de higiene bucal da ação SB - SORRISOS SAUDÁVEIS, em 11 escolas na zona urbana e rural do município. A ação ocorre entre os dias 17 a 31 de outubro nas escolas do município. Os Kits são entregues para crianças até o quarto ano do ensino fundamental na zona urbana, e alunos das escolas na zona rural.

As atividades de promoção e prevenção à saúde bucal acontecem no mês de outubro em alusão ao dia Mundial do Dentista (03/10), dia da Criança (12/10) e dia Nacional do Dentista (25/10). A Ação busca destacar os cuidados como forma de prevenção da cárie dentária, principal doença bucal na infância.

Além da entrega dos kits, a proposta é o desenvolvimento de atividades com orientações sobre a continuidade do cuidado na prevenção das doenças bucais, técnicas de escovação e aplicação de flúor para os alunos das escolas programadas.

Já foram atendidas as escolas urbanas: Escola Jardim das Flores, Semente do Saber, Creche Irmã Dulce, Manoel Bandeira, Menino Jesus, Maria Domingas Mazzarello, Anjo da Guarda e Princípio da Sabedoria, que contou com contação de história aos pequenos. Na zona rural foram atendidas as escolas: Ouro Verde da Comunidade Ouro Verde, Castelo Branco da Comunidade Santa Rita 5ª Oeste e na Escola Guimarães Rosa da Comunidade Santa Lúcia.