Prazo para se inscrever vai até esta quinta-feira (3); são ofertadas mais de 450 vagas.

As inscrições para o curso gratuito de técnico em enfermagem foram prorrogadas até quinta-feira (3), de acordo com o governo do estado. São disponibilizadas mais de 450 vagas em 12 municípios e o curso começa a partir de 2023.

O curso será ofertado de forma presencial em Água Boa, Barra do Garças, Cáceres, Campo Verde, Diamantino, Juara, Juína, Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Primavera do Leste, Rondonópolis e São Félix do Araguaia.

As inscrições também são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Ao todo, serão contabilizadas 1.800 horas de ensino, sendo 1.200 horas teórico-práticas e 600 horas de estágio curricular obrigatório, sendo desenvolvidas no período matutino e vespertino.