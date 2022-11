Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 7 internações em UTIs e 5 em enfermarias públicas

Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Saúde notificou 55 novos casos de coronavírus em Mato Grosso. O Boletim Epidemiológico também registrou que não há nenhuma morte causada pela doença no Estado, nesse período.

Há três consecutivos, o Estado não tem nenhum óbito provocado pela doença. Até agora, no total, desde o começo da pandemia, em 2020, foram registradas 15.250 mortes em decorrência do coronavírus. A Secretaria de Estado de Saúde notificou, até a tarde desta quinta-feira (3), 839.763 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso.

Dos 839.763 casos confirmados, 31 pessoas estão em isolamento domiciliar e 823.943 estão recuperadas. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 7 internações em UTIs públicas e 5 em enfermarias públicas.

A taxa de ocupação está em 10,14% para UTIs adulto e em 1% para enfermaria adulto. Entre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19, estão Cuiabá (146.258), Várzea Grande (56.629), Rondonópolis (44.434), Sinop (38.884), Tangará da Serra (27.793), Lucas do Rio Verde (26.605), Sorriso (25.513), Primavera do Leste (25.413), Cáceres (20.523) e Alta Floresta (18.435).