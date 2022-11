Gerida pela SES, a unidade é referência na realização de análises laboratoriais de vigilância em saúde de Mato Grosso

O Laboratório Central do Estado de Mato Grosso (Lacen-MT), gerido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), completa 47 anos, na segunda-feira (28.11). Para celebrar a data, diversas atividades e minicursos foram promovidas nesta semana.

“São 47 anos de muitos desafios, dos quais o principal foi a pandemia pela Covid-19, quando tivemos que nos reinventar e superar. O mais importante de tudo é que conseguimos e hoje somos referência nas análises laboratoriais e no sequenciamento genético no Estado”, diz a diretora do Lacen, Elaine Cristina de Oliveira.

Referência para os 141 municípios de Mato Grosso na realização de análises laboratoriais de vigilância em saúde, atende com prioridade as áreas de vigilância em saúde – seja ambiental, sanitária, epidemiológica e do trabalhador. Nestas áreas, realiza análises para diagnóstico dos agravos de notificação compulsória como dengue, hepatites, febre amarela, leptospirose, hantavírus, leishmaniose visceral canina e humana e HIV, dentre outras.

Durante a pandemia pela Covid-19, o Lacen passou de cerca de 60 análises de exames laboratoriais por mês para mais de 4 mil por dia, com laudo e parecer técnico dos resultados para a unidade de Vigilância em Saúde. Sua equipe é composta por 130 profissionais preparados para atender todos os municípios mato-grossenses.

Programação

Para aprimorar os serviços ofertados à população, o Lacen promoveu, nesta quarta-feira (23.11), um webinar sobre vigilância laboratorial. Nesta quinta-feira (24.11), de 8h às 9h, foi ministrado, na unidade, um minicurso sobre boas práticas de vigilância laboratorial, com a servidora Miriane Marangon. Já às 9h30, o minicurso sobre atendimento ao público e comunicação efetiva, com a servidora Hully Duarte.

Além dessas atividades, o Lacen promoveu ainda um bazar organizado pelas servidoras empreendedoras do laboratório e uma palestra sobre saúde do homem, em que o palestrante foi o médico Arthur Aburad, cuja missão foi a de sensibilizar os servidores a se cuidar e fomentar as campanhas do Novembro Azul.

Nova sede

Os serviços do Lacen funcionavam anexo ao Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidades (Cermac), localizado em Cuiabá, na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira, 63, centro. Visando um ambiente mais moderno e amplo, a SES inaugurou, em março deste ano, a nova sede provisória do Laboratório e da Superintendência de Vigilância em Saúde, na Rua Santiago, bairro Jardim das Américas.

A sede definitiva do Lacen está em construção anexa ao Hospital Central, localizado no Centro Político Administrativo. A obra conta com um investimento de R$ 11,8 milhões e deverá ser concluída em 2023. O local contará com uma estrutura de cerca de 2.500 m².