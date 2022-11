No último dia 23 de novembro, a prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o mutirão de atendimentos para o público masculino. A ação buscou a conscientização e exames voltados ao cuidado da saúde masculina em 02 unidades de saúde da cidade. Ao todo, foram 419 homens atendidos na programação, com realização de consultas, testes rápidos para Hepatites, HIV e Sífilis.

“A valorização da saúde do homem é de extrema importância. Fico muito feliz com esse número e com a procura nos postos de saúde. Com ações como essa queremos que o público masculino também busque os atendimentos e cuide da sua saúde”, apontou o secretário José Aparecido de Souza.

Foram realizados 103 – Consultas médica; 96 – Coleta exames laboratoriais; 88 – Teste rápido; 65 – Avaliação odontológica; 35 – Administração de vacina; 03 – Biópsias e 29 – Encaminhamentos.

A ação ressalta o incentivo para que o público masculino busque o atendimento nas unidades de saúde.