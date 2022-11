Os países estão avançando a um ritmo constante com suas campanhas de vacinação e os casos decoronavírusestão diminuindo lentamente em todo o mundo após o impacto davariante de Ómicronem dezembro e janeiro. NaArgentina, 98,4 milhões de vacinas foram administradas e 37 milhões de pessoastêm oesquema completo (duas doses), enquanto20,5 milhõesjá receberam adose adicional ou de reforço.

Globalmente, de acordo comdados do OurWorldInData, 65% da população mundial recebeu pelo menos uma dose de soro contra o coronavírus e 11,47 bilhões de doses foram administradas. Uma das vacinas mais utilizadas é a vacinada Pfizer-BioNTech, aplicada em 158 países, atrásda Oxford-AstraZeneca, que é usada em 183 países, segundo dados do siteStatista.

Neste contexto, um relatório recente da empresa farmacêutica revela que terá de continuar a vacinar-se contra a Covid nas próximas campanhas. De acordo com a pesquisa, mais uma dose por ano será necessária para ser protegida.

Luis Jodar, diretor médico global da Pfizer , explicou as razões pelas quais é necessário continuar com a vacinação: "É possível que haja uma situação entre endêmica e epidêmica, onde Ómicron evolui. Portanto, é muito provável que todas as faixas etárias precisem dedoses de reforço de vez em quando, por exemplo, um ano."

Jodar também apontou como poderia ser a solução para esta vacinação anual : "Seriam doses adaptadas a cadavariante, até encontrar uma vacina universal impermeável a cada mutação".

Um relatório que relatou 1291 efeitos colaterais detectados em pacientes que foram inoculados com avacina da Pfizer-Biontechcontraa Covid-19, acrescentou preocupação. AAutoridade Reguladora de Dispositivos Médicos da África do Sul (Sahpra) está analisando isso neste momento.

"As vacinas são uma das ferramentas mais eficazes na gestão da Covid-19 e continuam seguras para administrar", enfatizou o diretor executivo da entidade de saúde, Boitumelo Semete-Makokotlela.

Ele acrescentou: "No entanto, como outras drogas, eles têm efeitos colaterais, que estão sendo monitorados".

A LISTA DE EFEITOS COLATERAIS DA VACINA PFIZER-BIONTECH CONTRA A COVID-19

