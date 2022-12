A partir desta semana a secretaria municipal de saúde de Alta Floresta amplia a vacinação contra covid-19 para bebês de 6 meses de idade a 2 anos completos, que apresentem algum tipo de comorbidade. A convocação do novo grupo segue o determinando pelo Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da Vacinação contra a covid-19, do Ministério da Saúde.

Até o mês de novembro o município já atingiu 100.500 vacinas aplicadas, sendo atingido o índice de 75,96% do esquema vacinal de D1 e D2. A vacinação infantil continua atendendo crianças de 3 a 11 anos, com 1ª e 2ª dose. As vacinas estão disponíveis também na sala de vacina infantil, instalada na rua T-06, próximo a empresa Daparé.

Vacinação simultânea

Além da dose do imunizante contra a covid-19, para crianças, adolescentes e adultos, a unidade também oferta a vacina contra a gripe (vírus influenza) para pessoas com 6 meses de vida ou mais, que pode ser aplicada simultaneamente, no mesmo dia da vacina anticovid. Não há mais necessidade de intervalo de 15 dias entre os imunizantes.

Também é possível receber outras vacinas do Calendário Nacional de Imunização que estejam em atraso. As vacinas para Covid-19 estão disponíveis da seguinte forma: