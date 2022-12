O Programa Saúde na Escola, do Departamento de Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta/MT, dando sequência ao planejamento anual de trabalhos de 2022, no mês de novembro esteve na Escola Estadual Jayme Verissimo de Campos (JVC), contemplando com os trabalhos 12 turmas de estudantes e demais profissionais da escola.

Os trabalhos desenvolvidos totalizaram 320 participantes aproximadamente na escola. Além disso, o programa também esteve na Usina Hidrelétrica Teles Pires, localizada na divisa entre o município de Paranaíta/MT e o município de Jacareacanga estado do Pará, onde entorno de 80 funcionários participaram das atividades, bem como na Empresa Honda Cometa Moto Center de Alta Floresta, em 2 momentos contemplando mais de 25 funcionários.

Os temas trabalhados no mês de dezembro foram: tabagismo, alcoolismo, drogas ilícitas, Covid – 19, Monkeypox e alusivo ao Novembro Azul a prevenção e diagnostico ao câncer de próstata.

Claudiomiro Viera coordenador do programa, informa que além dos trabalhos educativos e orientativos em escolas, empresas e outras instituições, que os trabalhos seguem também com os atendimentos de tabagistas (fumantes), que queiram parar de fumar, sendo estes atendimentos no prédio do Pronto Atendimento Municipal – PAM/AF, de segunda a sexta-feira das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.

“Através dos trabalhos desenvolvidos, visamos sensibilizar as pessoas quanto a prevenção de doenças e uma melhor qualidade de vida” conclui Viera agradecendo a todos os profissionais envolvidos e colaboradores.