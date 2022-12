Estado registra a baixa cobertura vacinal de públicos elencados para a imunização e alta taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) destinadas ao tratamento da Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou os 141 municípios de Mato Grosso quanto ao aumento dos casos de contágio da Covid-19 e ao atual cenário epidemiológico. Além de reforçar a importância das medidas de biossegurança, o documento ainda solicita às gestões municipais informações sobre as providências que serão adotadas para reduzir a transmissão do vírus em cada município.

Atualmente, o Estado registra a baixa cobertura vacinal de públicos elencados para a imunização e alta taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) destinadas ao tratamento da Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso.

“Infelizmente, só o Estado manteve leitos de tratamento dos pacientes com coronavírus pelo SUS, e já registramos uma recente alta na taxa de ocupação. Precisamos do empenho dos municípios neste sentido. Também é preciso que, neste momento, a população se conscientize e siga a orientação de manter a vacina em dia, higienizar frequentemente as mãos, usar máscara e evitar aglomerações”, disse a secretária de Estado de Saúde, Kelluby de Oliveira.

“É imprescindível a atuação dos municípios no âmbito da oferta de leitos, da cobertura vacinal e da conscientização da população. A pandemia não acabou”, reforçou, acrescentando que a ação dos municípios é fundamental para que o número de casos e internações não aumente no Estado.

Entre os dias 20 e 23 de novembro de 2022, foram notificados 44.943 novos casos de Covid-19 no Brasil. Destes, 235 resultaram em óbito pela doença, indicador que aponta para média móvel de 14.981 casos e de 78 óbitos por dia.

Nos últimos 14 dias, Mato Grosso registrou 4.458 novos casos e 10 óbitos pela doença. Em 14 dias do mês de novembro, foram confirmados 567 novos casos da Covid-19, que representam uma incidência de 16,27 casos por 100 mil habitantes.