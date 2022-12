Vagas são para programas de residência médica em ortopedia e traumatologia, psiquiatria, pediatria e cirurgia geral

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) lançou, por meio da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, um processo seletivo para o preenchimento de sete vagas de residência médica no Hospital Regional de Cáceres, no Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, e no Hospital Adauto Botelho (CIAPS), em Cuiabá.

O edital do Processo Seletivo Unificado nº 010/2022 foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 19 de dezembro. As inscrições podem ser realizadas neste link, do dia 30 de dezembro de 2022 até as 23h59min (horário oficial de Brasília-DF) do dia 08 de janeiro de 2023.

As vagas são para programas de residência médica em ortopedia e traumatologia (2), psiquiatria (2), pediatria (2) e cirurgia geral (1). O processo seletivo consiste na avaliação por provas, sendo a primeira fase teórica, eliminatória e classificatória, e a segunda fase por análise curricular classificatória.

A divulgação do resultado final será no dia 15 de fevereiro de 2023. O início das atividades está prevista para o dia 1º de março de 2023. Para todas as especialidades ofertadas, a duração do programa de residência médica será de três anos.