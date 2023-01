A secretaria municipal de saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que a vacinação com a quarta dose contra a Covid-19 está liberada para toda a população que tenha 30 anos ou mais. É necessário ter sido vacinado com a terceira dose há mais de quatro meses.

Em dezembro a vacinação contra covid-19 para bebês de 6 meses de idade a 2 anos completos, que apresentem algum tipo de comorbidade foi liberada, seguindo o determinando pelo Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da Vacinação contra a covid-19, do Ministério da Saúde.

Vacinação simultânea

Além da dose do imunizante contra a covid-19, para crianças, adolescentes e adultos, a unidade também oferta a vacina contra a gripe (vírus influenza) para pessoas com 6 meses de vida ou mais, que pode ser aplicada simultaneamente, no mesmo dia da vacina anticovid. Não há mais necessidade de intervalo de 15 dias entre os imunizantes.

Também é possível receber outras vacinas do Calendário Nacional de Imunização que estejam em atraso.