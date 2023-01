O Departamento de Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, através do Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, apresenta levantamento dos trabalhos desenvolvidos no ano de 2022, de janeiro a dezembro 98 tabagistas (fumantes), foram acompanhados pelo programa, totalizando 862 atendimentos, destes, 31 atendimentos foram na residência do paciente por questões de saúde, 48 atendimentos em Unidade Hospitalar a pacientes internados, os demais atendimentos aconteceram na sede do programa. Dos 98 pacientes, 56 pararam totalmente de fumar (57,9%) e 22 reduziram a quantidade de consumo de cigarro/dia em mais de 50%.

O tabagismo é considerado uma doença epidêmica, decorrente da dependência à nicotina, principal substância do tabaco (fumo), a nicotina está presente no cigarro, essências do narguilé, cigarro eletrônico, entre outras formas de consumo, podendo causar entorno de 60 doenças, algumas levando o tabagista a morte prematuramente, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabaco e seus derivados são responsável por 71% das mortes por câncer de pulmão, 42% das doenças respiratórias crônicas e aproximadamente 20% das doenças cardiovasculares, no Brasil o número de mortes por ano em consequência do tabagismo é entorno de 155 mil óbitos, o que corresponde a 427,9 mortes por dia.

Claudiomiro Viera coordenador do programa destaca: “os benefícios as pessoas que conseguem cessar o hábito de fumar, vão além de sua própria saúde, influenciam diretamente no bem estar da família, além da economia financeira obtida, por não precisarem mais comprar o cigarro”.

Os interessados em fazer o tratamento, devem estar procurando o Programa de Controle ao Tabagismo, no prédio do PAM - Pronto Atendimento Municipal, localizado na Perimetral Rogério Silva, próximo ao Corpo de Bombeiros. Horário dos atendimentos do programa das 07:00h as 11:00h e das 13:00h as 17:00h. (segunda a sexta-feira) ou sua Unidade de Saúde de referência, mais informações telefone: (66) 9 9251–7162.

Claudiomiro conclui agradecendo e parabenizando a todos os profissionais da saúde, que contribuem no desenvolvimento dos trabalhos e aos pacientes pela conquista e esforços no tratamento.