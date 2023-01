Araguainha e Nova Guarita estão com alerta vermelho para a transmissão de covid-19 em Mato Grosso. Os dois municípios estão com classificação muito alta, segundo dados do Painel Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), deste domingo, 22 de janeiro.

A classificação aponta que as três cidades, registraram em 14 dias, mais de 500 casos por 100 mil habitantes. Dos 141 municípios, 17 estão com sinal de alerta laranja, ou seja, o risco de transmissão por é alto. Seguido por 74 com risco moderado e 21 com risco baixo.

Nesse último, Cuiabá e Várzea Grande, aparecem entre as cidades com alerta verde. Outros 27 municípios de Mato Grosso não registraram novos casos do novo coronavírus nas últimas duas semanas.

Veja aqui os municípios que NÃO registraram casos positivos da doença:

1. Acorizal

2. Alta Floresta

3. Alto Garças

4. Bom Jesus do Araguaia

5. Brasnorte

6. Canabrava do Norte

7. Chapada dos Guimarães

8. Cotriguaçu

9. Curvelandia

10. Indiavaí

11. Ipiranga do Norte

12. Itiquira

13. Jangada

14. Nova Bandeirantes

15. Nova Lacerda

16. Nova Monte Verde

17. Nova Nazaré

18. Pontal do Araguaia

19. Porto Esperidião

20. Salto do Céu

21. Santa Rita do Trivelato

22. Santa Terezinha

23. São José do Povo

24. São Pedro da Cipa

25. Tesouro

26. Vera

27. Vila Bela da Santíssima Trindade