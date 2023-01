Neste ano um óbito causado pela doença já foi registrado no município.

Com o registro de um óbito no relatório epidemiológico referente à dengue no município, a Prefeitura de Colíder, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica alerta a população para o aumento de casos notificados, combate e prevenção da dengue causada pelo mosquito Aedes aegypti que transmite também Zika e Chikungunya.

No período de 01/01 a 24/01, a Vigilância em Saúde de Colíder notificou 146 casos suspeitos de dengue, com 132 confirmações, 9 casos descartados, 12 hospitalizados, dois com sinais de alarme e um óbito.

Em comparação com o relatório epidemiológico da dengue no mês de dezembro do ano de 2022, os casos notificados já são 66 a mais. Em dezembro foram notificados 80 casos, sendo 69 confirmados, 11 descartados, três hospitalizados e nenhum óbito.

Combate ao mosquito Aedes aegypti

A Vigilância em Saúde reforça que a forma mais eficaz de prevenção é o combate do mosquito Aedes aegypti, e chama atenção da população para o combate contra o mosquito em conjunto com as ações desenvolvidas pelo município, que juntos ajudam a evitar a proliferação do inseto.

Não descartar móveis e objetos que acumulem água em quintal ou terrenos baldios; descartar em local apropriado os lixos domésticos como sacolas plásticas, tampas e garrafas pets; deixar as lixeiras bem tampadas; colocar areia nos pratos de plantas; recolher e acondicionar o lixo do quintal; limpar as calhas; cobrir piscinas; verificar se a caixa d’água está bem tampada; limpar a bandeja externa da geladeira; limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação; limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado; cobrir bem a cisterna e todos os reservatórios de água são formas de evitar que o mosquito se prolifere e também o aumento de casos da dengue no município.

O Prefeito Hemerson Máximo (Maninho) ressaltou o trabalho dos Agentes de Combates a Endemias e de toda equipe da Vigilância em Saúde. “A nossa gestão vem realizando diversas ações de combate e conscientização da população sobre os perigos e a importância de combater o mosquito e os criadouros, principalmente, durante e após o período chuvoso. Por isso, continuamos contamos com a colaboração de toda nossa população para o combate ao Aedes aegypti. Recebam nossos Agentes de Combate a Endemias, sigam as orientações citadas acima e não ignorem as medidas repassadas pelos Agentes", reforçou o Prefeito.

Dengue pode matar

Ao sentir os sintomas da doença, a Vigilância em Saúde ressalta a importância de procurar a unidade básica de saúde, pois, a dengue pode agravar e levar à morte. Os primeiros sintomas da dengue são poucos específicos e incluem febre alta, normalmente entre dois e sete dias, náuseas, vômitos, exantema ou seja (manchas avermelhadas na região da pele), dores no corpo e cabeça, e dor atrás dos olhos.

A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Ao apresentar os sintomas é importante procurar um serviço de saúde para diagnóstico e tratamento adequado, todos oferecidos de forma integral e gratuita por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Vigilância enfatizou os prazos para a realização de testes e exames: teste rápido do 3º dia ao 6º de sintomas, e o teste sorológico IgM e IgG que detecta os anticorpos da dengue a partir do 9º dia em diante. Ao sentir os sintomas indicamos que faça a ingestão de líquidos para manter a hidratação do corpo.