No mês de conscientização e combate à Hanseníase, “Janeiro Roxo”, a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da secretaria municipal de Saúde, promoveu ações da campanha com palestras, mutirões e orientações de autocuidado. A iniciativa visa alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento, que é ofertado gratuitamente.

Parte dos cuidados, nesta sexta-feira (27) os pacientes de hanseníase receberam o kit de autocuidado, composto por colírio e creme de ureia. Atualmente o Centro de Tratamento de Hanseníase atende cerca de 50 novos pacientes e mantém ações que complementam o tratamento medicamentoso das pessoas acometidas pela doença, mesmo após o período de tratamento, os profissionais auxiliam os pacientes a superarem as dificuldades trazidas por ela.

O Centro de Tratamento de Hanseníase atende anexo ao Centro de Especialidades Médicas – CER.