O enfrentamento da hanseníase é feito a partir do diagnóstico precoce, do tratamento oportuno de todos os casos diagnosticados até a alta por cura, além da prevenção de incapacidades físicas e da vigilância dos contatos domiciliares e sociais (pessoas que estejam ou estiveram em contato muito próximo e prolongado com o doente).

Viotto explica que Alta Floresta é um município hiper endêmico, se olhar a nível mundial, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking do número de casos de hanseníase, então é uma doença que não pode ser esquecida. “Nós do ambulatório temos várias ações voltadas a hanseníase, com projeto de matriciamento onde nós capacitamos as equipes de saúde da família do nosso município e da região, visto que o ambulatório é regional, atende os seis municípios aqui da região Alto Tapajós”.

Para o ano de 2023, o AAER desenvolveu um projeto nomeado “de olho na manchinha”, que pretende trabalhar, iniciando com as escolas municipais e será estendido para todas as escolas do município, estaduais e particulares também, para levar as informações para os alunos e para os professores, para nos ajudar na identificação de casos novos e também trabalhar o tabu do preconceito acerca da hanseníase.

Ainda entre as ações voltadas a combate à hanseníase, o prefeito municipal, Valdemar Gamba, destaca a construção do Centro Ambulatorial, que segue em ritmo avançado. “Nesse mês de janeiro, finalizando o janeiro roxo, mês de conscientização para que as pessoas procurem, quando ter um sintoma, procurem no CER [Centro de Especialidades Médicas] para que seja identificado o problema para que seja feito o tratamento, estamos finalizando esse atendimento, que está sendo um dos melhores no estado de Mato Grosso, agora em parceria com o Rotary Clube, estamos construindo o centro ambulatorial para fazer o atendimento de uma demanda, e com isso poderemos ampliar o atendimento para essas pessoas que mais precisam”, pontuou Gamba.

O Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizada em Hanseníase (AAER) atende em parceria com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) na sede do Centro de Especialidades Médicas aos fundos da Praça Cívica. Com informações da Assessoria de comunicação.