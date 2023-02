Aconteceu a última quarta feira (01/02) agora a reunião do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós (CISRAT). Com a presença dos prefeitos: Waldemar Gamba, Osmar Moreira, Fernando de Oliveira e Edemilson Marino, alguns prefeitos que não puderam participa tiveram seus vice-prefeitos e secretários de saúde representando-os.

Dentre as pautas; Apresentação e aprovação das contas referente à 12/2022 e principalmente a nova proposta de realização das cirurgias no Hospital Municipal – Alípio Candido em Paranaíta, visto que o convenio atual está vencendo e os municípios fizeram um novo planejamento, para ampliar a oferta das cirurgias, apresentando ao Secretário de Estado de Saúde, Gilberto Carvalho e ao Governador Mauro Mendes nesta quinta-feira (09).

O Município de Paranaíta realiza atualmente atendimentos das cirurgias eletivas agendadas contribuindo para desafogar o Hospital Regional em Alta Floresta e apoiando as ações do Governo do Estado e atendendo os cidadãos de Paranaíta e da região.

O consórcio é formado pelos municípios de Paranaíta, Carlinda, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Apiacás e Alta Floresta. (Porém atualmente o município de Nova Canaã está operando seus pacientes das cirurgias eletivas, visto que Apiacás zerou a fila).

Os Prefeitos que fazem parte dos Consórcios CIDVAT e CISRAT reunidos debateram pautas importantes para o desenvolvimento local e regional. No CISRAT, atualmente o Prefeito Chico Gamba de Alta Floresta é o Presidente, Júlio César de Apiacás é o Vice Presidente e o Prefeito Osmar Moreira, o2º Vice Presidente.