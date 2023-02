Estacionada ao lado do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), a Carreta do Hospital de Amor de Barretos esteve do dia (9) a (16/02) em Colíder e realizou mais de 300 exames entre Mamografia e Papanicolau, direcionados às mulheres de 24 a 69 anos. A iniciativa do Hospital de Amor, viabilizada pela Prefeitura de Colíder, através da Secretaria Municipal de Saúde e Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Norte Matogrossense (CISRNM), e apoio do Rotary Clube de Colíder, teve como objetivo a prevenção e detecção precoce do câncer de mama e de colo de útero nas mulheres.

A cozinheira, Marinalva Souza, de 44 anos, foi no último dia de atendimento e pela primeira vez realizou o exame de mamografia, contou que era um sonho entrar na unidade móvel. “Foi um sonho realizado, fui com mais três amigas e achamos maravilhoso o atendimento, a carreta ‘muito chique’, ficamos encantadas. Os profissionais, primeiro, me explicaram sobre o exame e depois realizaram. Me senti super à vontade e confortável”, afirmou encantada com a carreta.

Para a Secretaria Municipal de Saúde, o número de mulheres que procuraram o serviço atendeu às expectativas. O prefeito de Colíder, Hemerson Máximo (Maninho) destacou a presença da Carreta em Colíder e a parceria para a realização da ação. “Trazer melhor qualidade de vida para os cidadãos colidenses sempre foi e será a nossa prioridade, e novamente foi de fundamental importância a presença da Carreta do Hospital de Amor em Colíder, com satisfação e gratidão nós recebemos esses serviços do Hospital de Amor que motivou a nossa população feminina a buscar a prevenção do câncer, parabéns a todos os profissionais e parceiros que estiveram realizando essa importante ação”, pontuou o prefeito.

A Carreta do Amor que conta com uma sala de mamografia avançada e moderno mamógrafo ofereceu todo suporte e conforto necessário para a realização precisa dos exames, totalizando 317 exames, 243 de Mamografias e 74 exames de Papanicolau.

Câncer de Mama e Colo de Útero

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o câncer de mama e do colo do útero podem se manifestar de diferentes maneiras. A detecção precoce é uma estratégia para encontrar tumores em estágio inicial, proporcionando assim uma maior chance de tratamento. Portanto, é necessário estar atento aos sintomas e métodos de prevenção dessas doenças.

Na maioria dos casos, o câncer de mama pode ser detectado precocemente pelos seguintes sinais e sintomas: nódulos (caroços), fixos e geralmente indolores, pele da mama avermelhada, retraída ou semelhante a uma casca de laranja, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço e saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos.

O câncer do colo do útero, por outro lado, é uma doença de desenvolvimento lento e os sintomas podem não aparecer nos estágios iniciais. Em casos mais avançados, pode evoluir para sangramento vaginal intermitente (que vai e vem) ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a desconforto urinário ou intestinal.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer do colo do útero é a terceira neoplasia maligna mais comum nas mulheres (depois do câncer de mama e colorretal), atingindo mais de 17 mil mulheres anualmente, sendo também a quarta causa de morte por câncer entre as mulheres brasileiras.

Já o câncer de mama é o mais incidente (depois do de pele não melanoma), com previsão de 74 mil casos novos por ano até 2025.