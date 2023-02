Na última quarta-feira, 15 de fevereiro, a secretaria municipal de Saúde de Alta Floresta realizou uma capacitação e entrega de Equipamentos de Proteção Individual e kits para todos os Agentes de Combate a Endemias – ACE e Agentes de Comunitários de Saúde – ACS.

Sem os equipamentos de visita há cerca de sete anos, os kits entregues são compostos por uma mochila, três camisetas, chapéu, guarda-chuvas, protetor solar e material de papelaria. O momento contou com uma reciclagem, principalmente sobre as atribuições dos Agentes e seu papel junto às famílias visitadas regularmente.

“A secretaria achou melhor fazer uma capacitação, uma atualização daquilo que elas já conhecem, porque a intenção nossa é juntar as equipes, tanto os Agentes de Combate de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, a fazer ações integradas e existem várias ações em que esses grupos podem interagir e isso é muito bom porque vai dar uma qualidade melhor no acolhimento e atendimento aos pacientes”, apontou o secretário de Saúde, José Aparecido de Souza, frisando que a junção das duas equipes é recomendada desde o ano de 2017 por meio de uma portaria do Governo Federal.

A capacitação e entrega contou com a presença do prefeito, Valdemar Gamba, que falou da importância de garantir aos servidores os equipamentos básicos para o desenvolvimento de seus trabalhos. “É muito importante a gente dar todos os equipamentos necessários aos nossos Agentes para estarem equipados para fazerem os seus trabalhos, hoje nós temos a felicidade de entregar esses equipamentos para esses servidores”, apontou Gamba.

Para o prefeito, garantir condições de trabalho aos servidores reflete na garantia de um bom serviço prestado junto aos moradores. Com relação a capacitação, o prefeito destaca. “Essa troca de informações entre os profissionais é muito importante porque dessa forma a gente pode se aperfeiçoar e dar um atendimento melhor para a nossa população”.