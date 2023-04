O grupo acontece toda quarta-feira, as 06:00 horas da manhã na UDR, encerrando sempre com um delicioso e saudável café da manhã

No dia 26 de abril às 06:00 horas da manhã aconteceu mais um dia do grupo “Passos Pela Saúde” que promove saúde e bem estar, com acompanhamento dos profissionais de educação física e nutrição. No decorrer da caminhada o educador físico Carlos fala um pouco sobre os benefícios da caminhada e exercícios físicos e a maneira correta de executá-los.

A nutricionista Thaís lançou hoje um desafio de 1 semana aos participantes buscando a redução da ingestão de açúcar, explicando os benefícios da alimentação saudável e passando orientações nutricionais. O grupo acontece toda quarta- -feira, às 06:00 horas da manhã na UDR, encerrando sempre com um delicioso e saudável café da manhã.

Para mais informações entre em contato pelo telefone WhatsApp (66) 3563-1467.