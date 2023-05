O prefeito Valdemar Gamba entregou na tarde da última sexta-feira, 28 de abril, após reforma e ampliação, a Unidade de Saúde da Família – USF VII – Rio Verde, localizada na comunidade rural Rio Verde. A unidade atende cerca de 300 famílias na região.

A USF foi totalmente reformada e remodelada pela atual Administração Municipal e conta com atendimento médico, em breve atendimento odontológico, e a Equipe da Saúde da Família. A reforma faz parte do programa de recuperação das unidades de saúde iniciado na zona urbana e rural.

Servidora da saúde há cerca de 29 anos na USF, Neide Moreno, fala da emoção de ter o trabalho reconhecido com a reforma da unidade, assim, tendo mais qualidade na prestação do serviço para a população local. “É muito gratificante, a gente se emociona, são quase 29 anos de trabalho, a gente passou bastante dificuldade aqui, então receber essa reforma e ampliação muito bem equipada, é muito gratificante mesmo”, apontou a técnica de enfermagem frisando que “há algum tempo atrás eu não acreditava e de um certo tempo para cá a gente viu o empenho do prefeito e com esse secretário também, ele se empenha bastante no trabalho, então a gente passou a acreditar novamente e graças a Deus hoje a gente está aqui recebendo”.

Morador da região e membro da associação de moradores da Comunidade Rio Verde, Nilson Garcia fala da atenção que a região rural vem recebendo. “Essa unidade é muito importante pra gente, eu considero que a saúde começa na estrada, alguns anos atrás a gente tinha que dar uma volta de mais de 16 quilômetros para poder ir para a cidade levar meu pai para o hospital porque a gente não tinha estrada, e hoje já facilitou e agora com essa unidade de saúde aqui ficou melhor ainda com os atendimentos aqui”, apontou o morador.

Representante da área rural no Poder Legislativo, o vereador Reginaldo Luiz da Silva (Naldo), agradece o empenho da Gestão Pública na saúde na zona rural. “Hoje a Rio Verde está em festa, isso é um sonho antigo. Então é só agradecer a parceria do prefeito e o Juarez Costa (dep. Federal) e a equipe do Marcelo, pessoal da construção”, destacou o edil frisando que ainda têm outras duas unidades de saúde aguardando a reforma.

Para o prefeito, a saúde pública é prioridade em todo o município. “A gente precisa, principalmente na zona rural que está distante da cidade, fazer investimentos da saúde, um deles a infraestrutura, a gente fica feliz de estar fazendo a entrega e ter a presença de muitos moradores aqui da comunidade e aí dessa forma a gente vendo o quanto essas pessoas precisam. Hoje a gente tem essa felicidade de estar entregando essa reforma aos moradores na comunidade Rio Verde”, pontuou Gamba.

Participaram da cerimônia de reinauguração, além do prefeito, o secretário de Saúde José Aparecido de Souza, o presidente da Câmara Municipal, Oslen Dias dos Santos “Tuti”, os vereadores, Bernardo Patrício dos Santos, Douglas Pereira Teixeira de Carvalho, Francisco Ailton dos Santos, Leonice Klaus dos Santos e ainda do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Christian Lima.

A reinauguração da unidade de saúde marca mais um momento importante na saúde do município, que vem buscando mecanismos de melhorar os atendimentos tanto para a população quanto para os servidores. “Para nós isso vem trazer um grande diferencial, tanto na saúde das pessoas, porque o objetivo é fazer de Alta Floresta um polo de saúde e não de doença”, pontua o secretário de saúde José Aparecido de Souza.