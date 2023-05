“Por meio deste projeto nós conseguimos chegar até o usuário do Sistema Único de Saúde do interior do Estado para incluí-lo e promover acesso aos nossos serviços especializados. O trabalho itinerante é feito com eficiência, visando atender as necessidades destes pacientes sem que eles precisem se deslocar até Cuiabá”, diz o secretário Estadual de Saúde, Juliano Melo.



De janeiro a abril de 2023, o Cridac percorreu os cinco municípios do interior do Estado e entregou 43 cadeiras de banho, 18 muletas axilar, 13 cadeiras de rodas, 6 próteses mamárias, 11 cadeiras de rodas para tetraplégicos, 5 botas ortopédicas, 5 órteses, entre outros materiais.

Durante a ação, também houve avaliação de pacientes e abertura de processo para concessão de próteses e órteses. No total, a unidade de saúde realizou 633 atendimentos. O MT Hemocentro alcançou 717 doadores voluntários de sangue e realizou o cadastro de 348 doadores de medula óssea.

Já o Cermac capacitou 196 profissionais para atendimento em hanseníase nas Unidades Básicas de Saúde dos cinco municípios e avaliou 101 pacientes com suspeita da doença. De acordo com o secretário adjunto de Unidades Especializadas, Luiz Antônio Ferreira, o projeto deve percorrer nos próximos dias todos os municípios que sediam os Escritórios Regionais de Saúde da SES.

“Temos 16 Escritórios Regionais. Vamos levar o Ir para Incluir em cada um deles para atender as demandas dos municípios de abrangência dos escritórios. O objetivo é não deixar nenhum paciente sem assistência especializada”, diz o gestor.