A 100 Por Cento Digital, a mesma criadora do Fuleco, ilustrou a turminha

O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT) inova mais uma vez ao lançar a sua turminha de mascotes em defesa da vida. A história foi criada pelo Analista de Marketing do HCanMT, Lucas Sabatini, e a ilustração desenvolvida pela renomada Agência 100 Por Cento Digital, que criou a mascote da Copa do Mundo de 2014, o tatu-bola Fuleco.

A Liga do Bem possui cinco integrantes, a oncinha Feliza, a capivarinha Amora, a antinha Féfé, a ararinha-azul Caru e o menino Davi. Essa galerinha ainda tem o apoio da Mochila Parceirinha para lutar contra os “camuflantes” que representam os cânceres a serem derrotados. A Mochila representa os parceiros, voluntários e todos que ajudam o HCanMT a cuidar de gente.

No site www.hcanmt.com.br já estão disponíveis versões para a criançada pintar. Conheça a Liga do Bem.

Davi (menino)

O Davi é firmeza e com ele o câncer não tem vez! Davi é muito esperto e, junto com os seus amigos, ele cumpre a missão de salvar vidas. É igual naquela vez que ele uniu a turminha para ajudar um caminhão que carregava doações a desatolar da lama.

Ainda bem que o Davi sempre leva a sua fiel escudeira, a mochila “Parceirinha”, que prontamente fez surgir algumas tabuas de madeira para ajudar a tirar o caminhão da lama. Seu maior sonho é encontrar a cura do câncer.

Feliza (onça)

A Feliza é pura felicidade e espoleta que só ela! Adora se divertir com as crianças e sua brincadeira preferida é “pega-pega”, porque ela sempre pode correr bastante. A Feliza ajuda o Davi na luta contra o câncer e não gosta de ver as pessoas tristes, por isso ela sempre leva muita festa e alegria por onde passa.

Ela é o terror das tias da brinquedoteca, que assim que a ouvem chegando logo gritam “lá vem a oncinha furacão!”, afinal ela sempre deixa a salinha de brinquedos de pernas para o ar. Mas, ao final de tudo, as tias e as crianças amam muito toda essa bagunça e dão várias gargalhadas.

Féfé (anta)

A Féfé é uma antinha muito espirituosa e criativa que acredita em milagres e, quanto mais impossível de se realizar algo, maior é a sua fé. Ela é a primeira a erguer a trombinha para o alto e gritar “vai dar certo!”.

A Fefé está sempre confortando os corações aflitos e dando um pouco de esperança para os pacientes. A Feliza sempre procura ela quando vê uma criança chorar, porque, afinal, a Fefé sabe melhor do que ninguém como deixar um coração quentinho.

Amora (capivara)

A capivarinha Amora é a mãezona do grupo! Ela está sempre preocupada com tudo, se a Feliza lavou bem as mãos antes de comer, se o Davi passou protetor solar pra se proteger do sol ou se a Féfé escovou bem os dentes.

Com sua inteligência, a Amora está sempre estudando novas formar de combater os camuflantes, pensando nas ações preventivas e identificando os perigos. O que ela mais gosta é ver a turminha reunida.

Caru (arara-azul)

A Caru é uma ararinha-azul que ama salvar vidas e não pode ver alguém doente que logo quer tratar os sintomas. Ela, melhor do que ninguém, sabe que uma boa alimentação e a medicação certa são fortes aliados na luta contra o câncer.

Caru vive correndo atrás de seus amigos com um termômetro e checa constantemente se todos estão bem de saúde. Ela se preocupa com a alimentação das pessoas e com a ajuda da Mochila Parceirinha sempre encontra maneiras de poder tratar o câncer.

Mochila Parceirinha

A mochila parceirinha é uma grande amiga e aliada da Liga do Bem HCanMT. Com o seu poder de guardar tudo e qualquer coisa, não há nada que essa turminha animada precise que ela não consiga entregar. Desde um equipamento, um remédio, alimento, enfim, tudo passa por essa mochilinha mágica que não mede esforços para ajudar a Liga do Bem a salvar vidas!