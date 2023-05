Mato Grosso tem 91 vagas abertas para contratar novos profissionais da saúde para atender no programa Mais Médicos, de acordo com edital publicado pelo governo federal nesta segunda-feira (22). Ao todo, serão 5.970 vagas distribuídas em 1.994 municípios no país. As inscrições começam na sexta-feira (26) e seguem abertas até dia 31 de maio.