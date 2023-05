A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) lança um novo projeto de telemedicina, em parceria com o Hospital Albert Einstein, que atenderá aos 19 municípios da Região Sul de Mato Grosso. O evento de lançamento ocorrerá às 13h da próxima segunda-feira (29.05), no auditório 281 do Bloco D da Universidade Federal de Rondonópolis.



A ação é resultado do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). "Enquanto gestão da SES, trabalhamos para ofertar projetos inovadores e tecnológicos, como é o da Saúde Digital. A telemedicina está alinhada com as tendências mundiais e é uma importante ferramenta de otimização da rede", avaliou o secretário de Estado de Saúde, Juliano Melo.



O foco do projeto são as tele interconsultas entre o médico especialista do Hospital Albert Einstein e o médico assistente da Unidade de Saúde da Família dos municípios, com suporte diagnóstico e terapêutico. Serão atendidos pacientes que aguardam por consultas especializadas na fila de regulação.



No evento de lançamento, serão assinados os Termos de Adesão para entrega dos equipamentos - como notebooks e webcams -, que têm o objetivo de viabilizar a implantação de 19 pontos para telemedicina em Unidades Básicas de Saúde (UBS) na Região Sul do estado.



O novo projeto oferece sete especialidades clínicas: endocrinologia, neurologia, neurologia pediátrica, pneumologia, cardiologia, psiquiatria e reumatologia.

A continuidade da ação ocorrerá de forma presencial. Cada município passará pela fase de implantação do serviço, além da capacitação oferecida pela equipe de Saúde Digital da SES para uso apropriado das tecnologias.



"As equipes de Saúde Digital estarão à disposição dos 19 municípios da região para auxiliar na implementação deste importante serviço. Acreditamos que a telemedicina e a Saúde Digital têm muito a contribuir com o SUS em Mato Grosso", acrescentou o secretário adjunto de Atenção e Vigilância em Saúde da SES, Oberdan Lira.



Participarão das capacitações presenciais os profissionais da equipe de saúde da família dos municípios, como médico, enfermeiro, assistente administrativo, além da equipe da regulação municipal.