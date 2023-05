Um bebê de 2 meses morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sorriso, nesse domingo (28), após dois dias de tratamento contra a gripe. A Secretaria de Saúde do município informou que o paciente sofreu uma para cardíaca devido a uma discrepância no coração. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou que colheu amostras para investigar a causa da morte.

De acordo com a secretaria, o menino recebeu o primeiro atendimento na sexta-feira (26), com relato de tosse e rouquidão. Após análise e prescrição de medicamentos sintomáticos para quadro gripal, o bebê foi liberado.

No dia seguinte, o menino deu entrada, novamente, na UPA Sara Akemi Ichicava apresentado dores de garganta e dificuldade respiratória. A unidade solicitou um raio-x que mostrou que o bebê estava com o pulmão limpo e com uma leve discrepância no coração.

Já no domingo a criança deu entrada na unidade em estado de emergência e teve uma parada cardíaca durante o atendimento, onde recebeu técnicas de ressuscitação cardiopulmonar por uma hora e, em seguida, foi intubada.

Ainda no domingo, um novo raio-x foi feito mostrou que a discrepância do coração havia aumentado, mas o pulmão continuava limpo.

A Secretaria de Saúde abriu uma investigação para descobrir qual foi a causa da morte. Uma amostra de análise também foi coletada e encaminhada para o laboratório da Fiocruz, para identificação da doença que vitimou o bebê.