Na manhã de ontem, segunda-feira, dia 29 de maio, o prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós (CISRAT), esteve reunido com os prefeitos de Nova Monte Verde, Edmilson Marino dos Santos; de Paranaíta, Osmar Antônio Moreira; e vice-prefeito de Nova Bandeirantes, José Sidnei de Souza, além dos secretários municipais, para tratar de assuntos relacionados ao atendimento do Hospital Regional Albert Sabin.

A reunião foi na sede do consórcio, e dentre as pautas, estava o novo protocolo de regulação implantado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). “A implantação deste protocolo está causando alguns problemas e gerando muita confusão para os cidadãos. Estamos trabalhando para resolver isso”, pontua o prefeito.

Outro ponto abordado trata-se do sistema regional de regulação e sua implantação na prática. “Havia sido pactuada uma outra regulamentação. Essa diferença está prejudicando o atendimento e isso não pode acontecer”, explica.

Diante desses impasses e de informações que estão sendo divulgadas de forma incorreta e distorcidas, causando preocupação e apreensão na comunidade, além da reunião, os gestores também protocolaram um documento junto a direção do Hospital Regional, com uma proposta de regulação e atendimento, que possa atender as demandas e que sejam mais adequadas a realidade dos municípios.

“Esse documento está em consonância com a legislação federal e estadual que regulam a saúde. As diretrizes que foram pontuadas no documento também solucionam os problemas de atendimentos ocorridos nos últimos dias”, argumenta.

Mas as ações do consórcio vão além do protocolo realizado nesta segunda-feira. Está agendada uma reunião com a Secretaria de Estado de Saúde, que terá como objetivo repactuar e alinhar o atendimento médico que é realizado no HRAS.

“O consórcio está trabalhando para proporcionar uma saúde mais eficiente aos nossos cidadãos. O consórcio está realizando investimentos, e todo esse esforço precisa chegar até na ponta, que são as pessoas”, disse.

Depois de protocolado o documento junto a direção do hospital, os gestores municipais fizeram uma visita técnica ao Hospital Regional, onde receberam explicações sobre o fluxo de regulação e atendimento.

“Já alcançamos resultados expressivos na saúde, mas o trabalho não pode parar. Podem ter certeza que estamos trabalhando muito e conversando com o Governo do Estado, para que possamos equacionar os pontos divergentes”, finaliza o presidente do CISRAT.

Também acompanharam a reunião o presidente da Câmara de Vereadores, Oslen Dias dos Santos – Tuti, Marcos Menin, Francisco Airton e Ilmarli Teixeira.