O Programa Saúde na Escola – PSE, em ação integrada com Equipes dos PSFs, segue com os trabalhos do Projeto Prevenir nas escolas públicas de Alta Floresta – MT, o projeto tem como objetivo a prevenção a verminoses, pediculose (piolho), e a escabiose (sarna), e tem como público alvo estudantes e profissionais das instituições de ensino.

A ação é desenvolvida na própria escola, mediante administração via oral da medicação ivermectina (comprimido 6 mg), após entrega pelos alunos (as) do Termo de Consentimento, assinado pelos pais e/ou responsável legal e a medicação administrada, após pesagem dos alunos, com dosagem específica correspondente ao peso corpóreo de cada estudante, seguindo-se posologia da medicação e mediante prescrição médica.

No dia 31 de maio/2023, o programa levou os trabalhos até a Escola Municipal Castelo Branco, localizada na zona rural, Comunidade Santa Rita, linha 5º Oeste, 8 escolas já forma contempladas este ano, com os trabalhos do Projeto Prevenir, sendo estas escola: Ludovico da Riva Neto, Sonia Maria Faleiro, Vicente Frâncisco da Silva, Benjamim de Pádua, Jardim das Flores, Geny Silvério Delarincy, Nilo Procópio Peçanha e Escola Castelo Branco, entre estudantes e profissionais das escolas, entorno de 2.500 pessoas, forma beneficiadas com os trabalhos.

Claudiomiro Viera coordenador do Programa Saúde na Escola, informa que os trabalhos seguem planejamento anual, que visa atender entre a rede municipal e estadual de ensino, 20 escolas e aproximadamente 8.000 estudantes, no mês de junho o projeto será apresentado e proposto a direção e coordenação de outras escolas e as que consentirem no recebimento dos trabalhos, mediante planejamento conjunto: Programa Saúde na Escola, Farmácia Básica, Unidade de Saúde (PSF) e escola, receberão a ação.

“Seguimos dando continuidade aos trabalhos e agradecemos a todos os profissionais da saúde e educação envolvidos nas atividades”. Finaliza Viera.