Objetivo do serviço é garantir mais segurança, conforto e comodidade à população

A Farmácia Estadual do Componente Especializado, conhecida como Farmácia de Alto Custo, realizou nesta terça-feira (06.06) a primeira entrega do programa Remédio em Casa. Desenvolvido e executado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), o serviço será integralmente ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e atenderá, inicialmente, residentes de Cuiabá e Várzea Grande.



Os medicamentos disponibilizados pelo programa são aqueles que integram os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde e o transporte dos produtos será realizado pelos Correios. O secretário de Estado de Saúde, Juliano Melo, destacou que o programa tem o objetivo de garantir mais segurança, conforto e comodidade à população que utiliza o serviço, e diminuir o fluxo de pessoas na Farmácia Estadual.



“A maioria dos pacientes que faz uso de remédios contínuos têm mobilidade nula ou reduzida, em decorrência do estado de saúde ou pela própria doença, idade, situação financeira, e enfrentam dificuldades na adesão e na continuidade de tratamento. O objetivo do Estado é facilitar o acesso e otimizar os tratamentos”, disse.



Para Lourival Pereira dos Santos, de 73 anos, morador de Várzea Grande, o programa Remédio em Casa vai facilitar a vida de pessoas que, como ele, precisam dedicar tempo e dinheiro para a retirada do medicamento na Farmácia.



“Eu me sinto feliz. A gente quase não tem dinheiro, o salário é pouco, e gastávamos para ir pegar o remédio na farmácia e voltar. Eu era fumante e o hábito de fumar atacou o meu pulmão. Sem esse remédio, eu não conseguia andar até a porta da minha casa”, disse ele, que trata uma doença pulmonar.

Para integrar o programa, o paciente precisa estar cadastrado na Farmácia Estadual e ser residente dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. A equipe da Farmácia Estadual realizará um levantamento dos usuários com critérios de inclusão e fará contato telefônico para confirmação de endereço e agendamento da entrega.



A inscrição no programa Remédio em Casa será realizada presencialmente na Farmácia Estadual, onde o paciente ou representante legal deverá preencher um Termo de Adesão ao programa.

Os pacientes elegíveis também deverão apresentar o Cartão do SUS, documento pessoal com foto, comprovante de residência, receita médica com a Classificação Internacional de Doenças (CID), Laudo Médico Especializado (LME) e exames complementares, de acordo com a patologia. Para o paciente manter o cadastro ativo, é preciso renovar o processo semestralmente com a entrega de todos os documentos necessários para a solicitação.



Conforme a gestora da Superintendência de Assistência Farmacêutica da SES, Luci Grzybowski, o Remédio em Casa será ampliado para diversos públicos. “Inicialmente, o programa pretende atender pacientes de Cuiabá e Várzea Grande que recebem medicamentos do protocolo de transplante, de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial pulmonar. A perspectiva é que o projeto seja ampliado gradativamente. O objetivo é dar mais qualidade de vida ao usuário do SUS", ponderou.



O secretário adjunto das Unidades Especializadas da SES-MT, Luiz Antonio Ferreira, ressaltou que o Remédio em Casa irá melhorar e facilitar a vida de pessoas que dependem dos serviços de Saúde. “Este projeto contribuirá para o avanço significativo na forma de fazer saúde pelo SUS em Mato Grosso. Essa é mais uma ação do Governo do Estado para melhorar a vida das pessoas”, avaliou.



Por medida de segurança, medicamentos infusionais ou que precisam ser armazenados em geladeira não foram incluídos no serviço de entrega domiciliar.