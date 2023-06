O Conselho Municipal de Saúde publicou a Resolução nº 006/2023, onde foi aprovado o edital eleitoral do Conselho Municipal de Saúde, para o período de 2023/2024. A publicação segue normas relativas à eleição para presidente do Conselho Municipal de Saúde.

Essa convocação segue as atribuições regimentais e legais, que lhe é conferida a Lei nº 1458, de 26 de maio de 2006. De acordo com a publicação a eleição para presidente ocorrerá em sessão extraordinária em 27 de junho, com início às 18h e término às 19h30.

Somente poderá ser candidatos os conselheiros titulares do Conselho Municipal de Saúde. Para mais informações acesse o edital que segue anexo a esta publicação.

Confira a resolução Conselho Municipal de Saúde: download conselho_municipal_de_sa_de.pdf