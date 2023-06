Através de um convênio com o Consórcio Intermunicipal da Região do Alto Tapajós (CISRAT), a Prefeitura de Alta Floresta viabilizou 240 atendimentos, que foram realizados pelo Projeto Olhar.

Para a senhora Francisca das Chagas Aguiar Souza, que há mais de 20 anos reside em Alta Floresta, e moradora no bairro Cidade Alta, esse é um momento muito especial. “Estou muito feliz!”, afirma. Ela ainda completa. “Vou recuperar a minha visão. O prefeito está fazendo um grande trabalho”, afirma.

Também atendido através do Projeto Olhar, o senhor Honor Tenório dos Santos é só alegria. “Agora estou animado. É vida nova”, apesar do alívio com o atendimento, antes a situação era preocupante. “Estava muito complicado. Eu estava desanimado, inclusive, eu já estava quase fazendo um empréstimo consignado para fazer essa cirurgia”, lembra o morador.

Morando há 37 anos em Alta Floresta, para o vendedor Luiz Rodrigues, é nítido que há uma evolução nos atendimentos. “Antes era mais demorado. Agora você vê que os atendimentos estão acontecendo”, comemora.

A Coordenadora da Central de Regulação de Alta Floresta, Fernanda Maltezo, explica que foram realizados exames de biometria, que são exames preparatórios para as cirurgias de cataratas. “Alguns dos pacientes estavam há vários anos na lista de espera”, explica. Fernanda explica ainda que, em média, uma espera que levava um ano, através da atual Administração Municipal, caiu para seis meses. Foram realizadas 240 consultas oftalmológicas. Nas próximas semanas serão realizadas 100 cirurgias de cataratas.

O prefeito Chico Gamba comemora os atendimentos que foram realizados. “Assumimos a prefeitura com uma alta demanda reprimida e estamos conseguindo baixar. Através desta ação estamos realizando 240 atendimentos, onde serão realizadas 100 cirurgias de cataratas”.

Além deste atendimento do Projeto Olhar, através dos esforços da Prefeitura de Alta Floresta, haviam 13.800 atendimentos em espera, e, hoje, esse número caiu para 2.800. “Estamos trabalhando para baixar ainda mais”, finaliza.