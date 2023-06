A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Cidadania, Consumidor, Direitos Humanos, Minorias, Segurança Alimentar e Estado Laico expediu recomendação aos promotores de Justiça de Mato Grosso que atuam na área, para que adotem as medidas necessárias de modo a intensificar a vacinação em regiões com baixos índices de imunização.

Conforme o documento, os integrantes do Ministério Público de Mato Grosso devem atuar judicial ou extrajudicialmente, com instauração de procedimento administrativo, visando a significativa melhoria dos índices.



Em anexo à recomendação, foi encaminhado o ranking dos 42 municípios do estado com as menores taxas de vacinação, por tipo de vacina, para facilitar a atuação dos promotores de Justiça. O procurador de Justiça José Antônio Borges Pereira, titular da Especializada, considerou que um dos objetivos estratégicos do MPMT é garantir a eficiência no atendimento da atenção básica à saúde e que o mesmo tem como macroação o impulsionamento da saúde preventiva.



Também considerou a existência de uma Recomendação Conjunta de 2022 para adoção de providencias necessárias para que a vacinação nos municípios seja intensificada, bem como do programa “Imuniza Mais MT”, do Governo estadual, que premia os municípios com os melhores indicadores de vacinação.



Conforme a recomendação, os promotores de Justiça devem informar a Procuradoria de Justiça Especializada acerca das providências adotadas. Além disso, o ranking dos 30% dos municípios do Estado com os menores índices de vacinação será atualizado em 90 dias.

A expectativa é que, com a adoção das medidas, ele sofra alterações. “Municípios podem entrar e sair dessa lista, e assim renovaremos a recomendação”, explicou José Antônio Borges Pereira.

Veja lista dos 42 municípios com baixa imunização:

Água Boa

39º (Influenza em idosos)

Cocalinho

26º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

Nova Nazaré

24º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

3º (BCG em menores de 1 ano)

1º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

1º (Hepatite A em menores de 2 anos)

29º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

28º (Influenza em idosos)

2º (Menigococo C em menores de 1 ano)

2º (Pentavalente em menores de 1 ano)

2º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

2º (Poliomielite em menores de 1 ano)

2º (Rotavírus em menores de 1 ano)

2º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

4º (Varicela em menores de 2 anos)

Alta Floresta

12º (BCG em menores de 1 ano)

33º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

24º (Hepatite A em menores de 2 anos)

31º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

39º (Menigococo C em menores de 1 ano)

34º (Pentavalente em menores de 1 ano)

32º (Poliomielite em menores de 1 ano)

42º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

Carlinda

21º (Influenza em idosos)

Alto Araguaia

19º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

36º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

35º (Hepatite A em menores de 2 anos)

19º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

25º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

33º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

Araguainha

1º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

35º (BCG em menores de 1 ano)

2º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

29º (Varicela em menores de 2 anos)

Alto Garças

6º (BCG em menores de 1 ano)

Apiacás

42º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

Araputanga

40º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

40º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

Arenápolis

34º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

Nova Marilândia

5º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

8º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

Santo Afonso

36º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

40º (Influenza em idosos)

Aripuanã

39º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

33º (BCG em menores de 1 ano)

27º (Hepatite A em menores de 2 anos)

Barra do Bugres

31º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

34º (Hepatite A em menores de 2 anos)

22º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

40º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

33º (Menigococo C em menores de 1 ano)

30º (Pentavalente em menores de 1 ano)

30º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

33º (Poliomielite em menores de 1 ano)

32º (Rotavírus em menores de 1 ano)

34º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

32º (Varicela em menores de 2 anos)

Denise

2º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

26º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

10º (Influenza em idosos)

40º (Varicela em menores de 2 anos)

Nova Olímpia

5º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

17º (BCG em menores de 1 ano)

13º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

9º (Hepatite A em menores de 2 anos)

21º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

29º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

1º (Influenza em idosos)

6º (Menigococo C em menores de 1 ano)

17º (Pentavalente em menores de 1 ano)

7º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

25º (Poliomielite em menores de 1 ano)

18º (Rotavírus em menores de 1 ano)

18º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

25º (Varicela em menores de 2 anos)

Porto Estrela

4º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

39º (BCG em menores de 1 ano)

14º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

22º (Hepatite A em menores de 2 anos)

42º (Menigococo C em menores de 1 ano)

16º (Pentavalente em menores de 1 ano)

26º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

13º (Poliomielite em menores de 1 ano)

40º (Rotavírus em menores de 1 ano)

13º (Varicela em menores de 2 anos)

Araguaiana

7º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

32º (Hepatite A em menores de 2 anos)

13º (Influenza em idosos)

38º (Menigococo C em menores de 1 ano)

27º (Pentavalente em menores de 1 ano)

16º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

24º (Poliomielite em menores de 1 ano)

36º (Rotavírus em menores de 1 ano)

17º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

5º (Varicela em menores de 2 anos)

Barra do Garças

16º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

23º (Hepatite A em menores de 2 anos)

14º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

16º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

14º (Menigococo C em menores de 1 ano)

13º (Pentavalente em menores de 1 ano)

11º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

15º (Poliomielite em menores de 1 ano)

16º (Rotavírus em menores de 1 ano)

21º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

23º (Varicela em menores de 2 anos)

General Carneiro

9º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

9º (BCG em menores de 1 ano)

3º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

2º (Hepatite A em menores de 2 anos)

18º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

1º (Menigococo C em menores de 1 ano)

1º (Pentavalente em menores de 1 ano)

1º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

1º (Poliomielite em menores de 1 ano)

1º (Rotavírus em menores de 1 ano)

1º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

3º (Varicela em menores de 2 anos)

Pontal do Araguaia

41º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

5º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

32º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

22º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

9º (Varicela em menores de 2 anos)



Ribeirãozinho

8º (BCG em menores de 1 ano)

21º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

7º (Hepatite A em menores de 2 anos)

25º (Menigococo C em menores de 1 ano)

21º (Pentavalente em menores de 1 ano)

15º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

22º (Poliomielite em menores de 1 ano)

24º (Rotavírus em menores de 1 ano)

13º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

19º (Varicela em menores de 2 anos)



Torixoréu

6º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

38º (HPV em adolescentes do sexo masculino)



Brasnorte

36º (BCG em menores de 1 ano)

22º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

30º (Hepatite A em menores de 2 anos)

42º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

11º (Influenza em idosos)

11º (Menigococo C em menores de 1 ano)

10º (Pentavalente em menores de 1 ano)

12º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

14º (Poliomielite em menores de 1 ano)

15º (Rotavírus em menores de 1 ano)

19º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

35º (Varicela em menores de 2 anos)



Cáceres

28º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

20º (BCG em menores de 1 ano)

20º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

26º (Hepatite A em menores de 2 anos)

16º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

10º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

12º (Menigococo C em menores de 1 ano)

6º (Pentavalente em menores de 1 ano)

10º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

4º (Poliomielite em menores de 1 ano)

5º (Rotavírus em menores de 1 ano)

8º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

11º (Varicela em menores de 2 anos)



Campinápolis

11º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

33º (HPV em adolescentes do sexo masculino)



Campo Novo do Parecis

20º (Influenza em idosos)

Canarana Canarana 8º (Influenza em idosos)



Cuiabá

16º (BCG em menores de 1 ano)

23º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

21º (Hepatite A em menores de 2 anos)

25º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

34º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

15º (Influenza em idosos)

15º (Menigococo C em menores de 1 ano)

9º (Pentavalente em menores de 1 ano)

13º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

8º (Poliomielite em menores de 1 ano)

19º (Rotavírus em menores de 1 ano)

23º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

42º (Varicela em menores de 2 anos)



Chapada dos Guimarães

41º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

32º (HPV em adolescentes do sexo masculino)



Colíder

32º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

36º (Hepatite A em menores de 2 anos)

35º (Influenza em idosos)

31º (Menigococo C em menores de 1 ano)

37º (Pentavalente em menores de 1 ano)

36º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

31º (Poliomielite em menores de 1 ano)

32º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

30º (Varicela em menores de 2 anos)



Colniza

32º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

4º (BCG em menores de 1 ano)

18º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

27º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

2º (Influenza em idosos)

42º (Pneumocócica em menores de 1 ano)



Comodoro

38º (BCG em menores de 1 ano)

10º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

13º (Hepatite A em menores de 2 anos)

22º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

7º (Menigococo C em menores de 1 ano)

12º (Pentavalente em menores de 1 ano)

6º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

12º (Poliomielite em menores de 1 ano)

14º (Rotavírus em menores de 1 ano)

15º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

39º (Varicela em menores de 2 anos)



Nova Lacerda

42º (HPV em adolescentes do sexo masculino)



Rondolândia

15º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

10º (BCG em menores de 1 ano)

4º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

6º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

37º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)



Cotriguaçu

26º (BCG em menores de 1 ano)

33º (Hepatite A em menores de 2 anos)

17º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

23º (Influenza em idosos)

22º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

21º (Rotavírus em menores de 1 ano)

24º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

36º (Varicela em menores de 2 anos)



Juruena

23º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

15º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

41º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

Alto Paraguai

8º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

24º (BCG em menores de 1 ano)

13º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

14º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

3º (Influenza em idosos)

19º (Pentavalente em menores de 1 ano)

28º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

28º (Rotavírus em menores de 1 ano)



Diamantino

18º (BCG em menores de 1 ano)

38º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

31º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

37º (Rotavírus em menores de 1 ano)

27º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

33º (Varicela em menores de 2 anos)



Feliz Natal

27º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

7º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

35º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

6º (Influenza em idosos)

35º (Menigococo C em menores de 1 ano)

26º (Pentavalente em menores de 1 ano)

30º (Poliomielite em menores de 1 ano)

26º (Rotavírus em menores de 1 ano)



Novo Mundo

30º (HPV em adolescentes do sexo feminino)



Guiratinga

37º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

30º (Menigococo C em menores de 1 ano)

35º (Pentavalente em menores de 1 ano)

35º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

36º (Poliomielite em menores de 1 ano)



Tesouro

16º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

12º (Influenza em idosos)



Itiquira

13º (BCG em menores de 1 ano)

28º (Menigococo C em menores de 1 ano)

31º (Pentavalente em menores de 1 ano)

34º (Poliomielite em menores de 1 ano)

39º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)



Jaciara

37º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

30º (BCG em menores de 1 ano)

35º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

20º (Hepatite A em menores de 2 anos)

37º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

37º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

34º (Menigococo C em menores de 1 ano)

33º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

38º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)



São Pedro da Cipa

33º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

28º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

5º (HPV em adolescentes do sexo masculino)



Figueirópolis D'Oeste

22º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

7º (BCG em menores de 1 ano)

12º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

24º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

20º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

26º (Influenza em idosos)

4º (Menigococo C em menores de 1 ano)

5º (Pentavalente em menores de 1 ano)

4º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

9º (Poliomielite em menores de 1 ano)

4º (Rotavírus em menores de 1 ano)

30º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)



Juara

40º (Menigococo C em menores de 1 ano)

41º (Rotavírus em menores de 1 ano)



Castanheira

3º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

23º (BCG em menores de 1 ano)

29º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

16º (Hepatite A em menores de 2 anos)

8º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

13º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

8º (Menigococo C em menores de 1 ano)

7º (Pentavalente em menores de 1 ano)

9º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

7º (Poliomielite em menores de 1 ano)

13º (Rotavírus em menores de 1 ano)

10º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)



Juína

38º (Hepatite A em menores de 2 anos)



Juscimeira

37º (Hepatite A em menores de 2 anos)

37º (Menigococo C em menores de 1 ano)

39º (Pentavalente em menores de 1 ano)

39º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

40º (Poliomielite em menores de 1 ano)

35º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)



Lucas do Rio Verde

39º (Rotavírus em menores de 1 ano)



Marcelândia

6º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

25º (Hepatite A em menores de 2 anos)

10º (Menigococo C em menores de 1 ano)

36º (Pentavalente em menores de 1 ano)

25º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

29º (Poliomielite em menores de 1 ano)

6º (Rotavírus em menores de 1 ano)

12º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

26º (Varicela em menores de 2 anos)



Matupá

40º (BCG em menores de 1 ano)

26º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

17º (Hepatite A em menores de 2 anos)

42º (Poliomielite em menores de 1 ano)

9º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

24º (Varicela em menores de 2 anos)



Mirassol D´Oeste

41º (BCG em menores de 1 ano)

27º (Menigococo C em menores de 1 ano)

29º (Pentavalente em menores de 1 ano)

20º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

26º (Poliomielite em menores de 1 ano)

23º (Rotavírus em menores de 1 ano)



Nobres

15º (BCG em menores de 1 ano)

30º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

8º (Hepatite A em menores de 2 anos)

28º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

29º (Menigococo C em menores de 1 ano)

32º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

35º (Poliomielite em menores de 1 ano)

17º (Rotavírus em menores de 1 ano)

7º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

8º (Varicela em menores de 2 anos)



Nortelândia

42º (BCG em menores de 1 ano)

24º (Influenza em idosos)



Nova Canaã do Norte

35º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

11º (HPV em adolescentes do sexo masculino)



Nova Bandeirantes

30º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

36º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

9º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

30º (Influenza em idosos)



Nova Monte Verde

37º (BCG em menores de 1 ano)

27º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

25º (Influenza em idosos)



Nova Ubiratã

33º (HPV em adolescentes do sexo feminino)



Novo São Joaquim

31º (Influenza em idosos)



Paranaíta

25º (BCG em menores de 1 ano)

41º (Pneumocócica em menores de 1 ano)



Gaúcha do Norte

28º (BCG em menores de 1 ano)

27º (Rotavírus em menores de 1 ano)



Pedra Preta

21º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

1º (BCG em menores de 1 ano)

2º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

4º (Hepatite A em menores de 2 anos)

20º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

19º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

16º (Influenza em idosos)

3º (Menigococo C em menores de 1 ano)

3º (Pentavalente em menores de 1 ano)

3º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

3º (Poliomielite em menores de 1 ano)

3º (Rotavírus em menores de 1 ano)

3º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

6º (Varicela em menores de 2 anos)



Peixoto de Azevedo

11º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

19º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

14º (Hepatite A em menores de 2 anos)

9º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

7º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

9º (Menigococo C em menores de 1 ano)

15º (Pentavalente em menores de 1 ano)

14º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

6º (Poliomielite em menores de 1 ano)

20º (Rotavírus em menores de 1 ano)

14º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

12º (Varicela em menores de 2 anos)



Poconé

25º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

18º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

29º (Hepatite A em menores de 2 anos)

37º (Influenza em idosos)

32º (Pentavalente em menores de 1 ano)

19º (Poliomielite em menores de 1 ano)

33º (Rotavírus em menores de 1 ano)

26º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

18º (Varicela em menores de 2 anos)



Conquista D'Oeste

14º (BCG em menores de 1 ano)

25º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

40º (Hepatite A em menores de 2 anos)

23º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

16º (Menigococo C em menores de 1 ano)

40º (Pentavalente em menores de 1 ano)

28º (Poliomielite em menores de 1 ano)

31º (Rotavírus em menores de 1 ano)

38º (Varicela em menores de 2 anos)



Pontes e Lacerda

27º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

33º (Influenza em idosos)

22º (Menigococo C em menores de 1 ano)

28º (Pentavalente em menores de 1 ano)

29º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

21º (Poliomielite em menores de 1 ano)

35º (Rotavírus em menores de 1 ano)

31º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

2º (Varicela em menores de 2 anos)



Vale de São Domingos

3º (Hepatite A em menores de 2 anos)

41º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

14º (Varicela em menores de 2 anos)



Porto Alegre do Norte

Canabrava do Norte 7º (Influenza em idosos)



Confresa

40º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

11º (BCG em menores de 1 ano)

39º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

21º (HPV em adolescentes do sexo masculino)



Porto Alegre do Norte

38º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

15º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

29º (Rotavírus em menores de 1 ano)



São José do Xingu

19º (BCG em menores de 1 ano)

31º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

19º (Menigococo C em menores de 1 ano)

18º (Pentavalente em menores de 1 ano)

24º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

16º (Poliomielite em menores de 1 ano)

7º (Rotavírus em menores de 1 ano)

28º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

20º (Varicela em menores de 2 anos)



Glória D'Oeste

27º (BCG em menores de 1 ano)

38º (Pentavalente em menores de 1 ano)

37º (Poliomielite em menores de 1 ano)



Poxoréu

34º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

17º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

15º (Hepatite A em menores de 2 anos)

21º (Menigococo C em menores de 1 ano)

22º (Pentavalente em menores de 1 ano)

27º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

18º (Poliomielite em menores de 1 ano)

22º (Rotavírus em menores de 1 ano)

16º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

22º (Varicela em menores de 2 anos)



Primavera do Leste

6º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

Santo Antônio do Leste

5º (BCG em menores de 1 ano)

14º (Influenza em idosos)

23º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

34º (Rotavírus em menores de 1 ano)

6º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

37º (Varicela em menores de 2 anos)



Querência

22º (Influenza em idosos)



Bom Jesus do Araguaia

19º (Influenza em idosos)



Ribeirão Cascalheira

20º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

21º (BCG em menores de 1 ano)

4º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

11º (Hepatite A em menores de 2 anos)

23º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

18º (Menigococo C em menores de 1 ano)

8º (Pentavalente em menores de 1 ano)

21º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

10º (Poliomielite em menores de 1 ano)

9º (Rotavírus em menores de 1 ano)

20º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

34º (Varicela em menores de 2 anos)



Serra Nova Dourada

18º (Hepatite A em menores de 2 anos)

3º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

10º (Varicela em menores de 2 anos)



Rio Branco Salto do Céu

23º (Menigococo C em menores de 1 ano)

25º (Pentavalente em menores de 1 ano)

37º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

23º (Poliomielite em menores de 1 ano)



Rondonópolis

17º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

11º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

12º (Hepatite A em menores de 2 anos)

12º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

17º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

4º (Influenza em idosos)

5º (Menigococo C em menores de 1 ano)

4º (Pentavalente em menores de 1 ano)

5º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

5º (Poliomielite em menores de 1 ano)

10º (Rotavírus em menores de 1 ano)

25º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

28º (Varicela em menores de 2 anos)

São José do Povo

24º (Menigococo C em menores de 1 ano)



Jangada

18º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

28º (Hepatite A em menores de 2 anos)

29º (Influenza em idosos)

36º (Menigococo C em menores de 1 ano)

33º (Pentavalente em menores de 1 ano)

38º (Poliomielite em menores de 1 ano)

29º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

1º (Varicela em menores de 2 anos)



Barão de Melgaço

29º (BCG em menores de 1 ano)



Santo Antônio do Leverger

32º (BCG em menores de 1 ano)

8º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

6º (Hepatite A em menores de 2 anos)

41º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

17º (Varicela em menores de 2 anos)



Alto Boa Vista

10º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

39º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

2º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

12º (HPV em adolescentes do sexo masculino)



Novo Santo Antônio

7º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

1º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

1º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

15º (Varicela em menores de 2 anos)



São Félix do Araguaia

14º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

22º (BCG em menores de 1 ano)

15º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

10º (Hepatite A em menores de 2 anos)

39º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

41º (Influenza em idosos)

26º (Menigococo C em menores de 1 ano)

14º (Pentavalente em menores de 1 ano)

19º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

17º (Poliomielite em menores de 1 ano)

12º (Rotavírus em menores de 1 ano)

4º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

21º (Varicela em menores de 2 anos)



Nova Maringá

12º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

3º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

4º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

39º (Hepatite A em menores de 2 anos)

São José dos Quatro Marcos

42º (Influenza em idosos)



Sapezal

13º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

30º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

32º (Influenza em idosos)

32º (Menigococo C em menores de 1 ano)

41º (Pentavalente em menores de 1 ano)

38º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

39º (Poliomielite em menores de 1 ano)

38º (Rotavírus em menores de 1 ano)

31º (Varicela em menores de 2 anos)



Santa Carmem

41º (Hepatite A em menores de 2 anos)

20º (Menigococo C em menores de 1 ano)



Tangará da Serra

34º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

31º (Hepatite A em menores de 2 anos)

40º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

27º (Influenza em idosos)

41º (Menigococo C em menores de 1 ano)

42º (Pentavalente em menores de 1 ano)

34º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

41º (Poliomielite em menores de 1 ano)

42º (Rotavírus em menores de 1 ano)

40º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

41º (Varicela em menores de 2 anos)

Tapurah Itanhangá 36º (Influenza em idosos)



Terra Nova do Norte

31º (BCG em menores de 1 ano)

42º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

42º (Hepatite A em menores de 2 anos)

24º (Pentavalente em menores de 1 ano)

17º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

27º (Poliomielite em menores de 1 ano)

25º (Rotavírus em menores de 1 ano)



Várzea Grande

29º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

34º (BCG em menores de 1 ano)

9º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

19º (Hepatite A em menores de 2 anos)

10º (HPV em adolescentes do sexo feminino)

31º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

34º (Influenza em idosos)

17º (Menigococo C em menores de 1 ano)

11º (Pentavalente em menores de 1 ano)

18º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

11º (Poliomielite em menores de 1 ano)

11º (Rotavírus em menores de 1 ano)

11º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

27º (Varicela em menores de 2 anos)



Vera

38º (Influenza em idosos)



Vila Bela da Santíssima Trindade

24º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

9º (Influenza em idosos)

20º (Pentavalente em menores de 1 ano)

30º (Rotavírus em menores de 1 ano)

36º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

16º (Varicela em menores de 2 anos)



Santa Cruz do Xingu

24º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

5º (Influenza em idosos)



Santa Terezinha

35º (Meningocócica ACWY em adolescentes)

2º (BCG em menores de 1 ano)

28º (Febre Amarela em menores de 1 ano)

5º (Hepatite A em menores de 2 anos)

36º (HPV em adolescentes do sexo masculino)

17º (Influenza em idosos)

13º (Menigococo C em menores de 1 ano)

23º (Pentavalente em menores de 1 ano)

8º (Pneumocócica em menores de 1 ano)

20º (Poliomielite em menores de 1 ano)

8º (Rotavírus em menores de 1 ano)

5º (Tríplice Viral em menores de 2 anos)

7º (Varicela em menores de 2 anos)



Vila Rica

18º (Influenza em idosos)