Expectativa é de realizar mais 12 procedimentos até setembro deste ano

O Hospital Estadual Santa Casa e o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac), unidades administradas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), realizaram mais duas cirurgias para implante coclear via Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso.



Os dois procedimentos foram realizados na sexta-feira (30.06). Cada um durou cerca de 4 horas. Não houve intercorrência e os pacientes estão estáveis, em observação.



"Esta é uma cirurgia importante que passou a fazer parte do rol de procedimentos disponibilizados na Rede Estadual de Saúde. A atual gestão tem trabalhado incansavelmente para ampliar a cartela de serviços ofertados em todos os nossos hospitais e unidades especializadas. Os usuários do SUS são os principais beneficiados com os resultados desse trabalho”, disse o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.



Conforme o secretário adjunto de Unidades Especializadas da SES, Antônio Luiz Ferreira, outras 12 cirurgias para implante coclear devem ocorrer até o mês de setembro deste ano. “Os pacientes que precisam do implante de coclear são regulados para a unidade especializada do Cridac, avaliados por especialistas do local, e depois encaminhados para realizar o procedimento no Hospital Estadual Santa Casa”, explicou.



O implante coclear é indicado para pacientes com perdas auditivas severas e profundas, que não tiveram resultado com aparelhos auditivos tradicionais.



Conforme explica a diretora do Cridac, Suely Souza Pinto, a vida do paciente ganha novas perspectivas após implante. “A capacidade de ouvir aumenta a autoconfiança e melhora o relacionamento com a família, amigos e colegas de trabalho, além de permitir oportunidades sociais e de emprego mais amplas", avaliou.