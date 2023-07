Como resistir ao cheirinho de uma pipoca que acabou de estourar? Ela é a companheira insubstituível nos momentos de diversão, principalmente acompanhando filmes e séries. Versátil e gostoso, o alimento virou sinônimo de snack fácil. E para os amantes deste petisco, os especialistas revelam uma informação que é poesia aos ouvidos: a pipoca pode ser uma aliada na dieta. Isso, graças a várias características nutricionais deste alimento.

Segundo a engenheira de alimentos da Combrasil, Ana Rachel, o milho de pipoca carrega grande valor nutricional que quase ninguém imagina. “Esse alimento dá a sensação de saciedade e melhora o funcionamento intestinal. A pipoca possui, ainda, polifenóis, antioxidantes que agem inibindo a ação dos radicais livres no organismo, diminuindo o envelhecimento precoce, os riscos de doenças cardíacas e a oxidação de colesterol. Apesar de ter um teor calórico, possui boa quantidade de fibras, o que faz deste grão uma fonte de carboidratos de baixo índice glicêmico”, explica.

De acordo com a engenheira de alimentos, os benefícios da pipoca na musculação vão desde o aumento da saciedade até a reposição do glicogênio muscular. “Contribui para a prevenção doenças degenerativas como mal de Parkinson e Alzheimer e alguns tipos de câncer. A pipoca é uma fonte de vitaminas do complexo B, um grupo de micronutrientes que participa de diversas funções no organismo, inclusive do bom funcionamento do sistema nervoso”, revela Ana Rachel.

Porção adequada

A recomendação é uma ingestão de 20g (ou uma xícara e meia) de pipoca por dia, isto é o suficiente para garantir os benefícios oferecidos pelas fibras e vitaminas deste alimento. “Como qualquer outro alimento aliado da dieta, a pipoca também deve ser consumida com moderação. Por este motivo, se você quer ter a pipoca como aliada na dieta sem prejudicar a qualidade da sua alimentação. Opte por sempre consumir este produto com baixa quantidade de sal e com pouca, ou nenhuma, porção de gordura em sua preparação.”, relembra a engenheira de alimentos.