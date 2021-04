Saúde 26/04/2021 12:02 Andhressa Barboza - RDNews Governo de MT alerta para nova onda de variante do vírus resistente à vacina Foto: Reprodução Com mais de 9,5 mil mortes por complicações da Covid-19 em Mato Grosso, o governador Mauro Mendes (DEM) lamentou a falta de colaboração por parte da população que mantém flagrantes de aglomerações e festas. Ele ainda alertou para o risco de uma nova onda de contaminação diante da possibilidade de novas variantes de vírus resistentes às vacinas. “É lamentável que uma parte da população não colabore. Agem como se não tivesse contaminação e já perdemos muitas vidas porque o vírus continua circulando. Há uma diminuição, tem lugares que falam em terceira onda. Esse vírus pode ganhar novas variantes, novas cepas que podem fugir ao controle inclusive da vacina. As pessoas precisam ter noção disso, jovens estão morrendo em todas as idades”, disse em coletiva à imprensa durante entrega de material didático na Arena Pantanal, nesta segunda (26). Pesquisadores já alertaram sobre o risco de novas variantes, pois sem o isolamento social, a circulação de pessoas facilita a disseminação do vírus que tem mostrado se adaptar no organismo. O risco de variantes resistentes às vacinas deixou em alerta o mercado e há estudos em andamento sobre possíveis casos no país. “Tem que ter uma fiscalização mais forte de postura, fiscalização dos municípios. A Polícia Militar não é função dela fazer esse tipo de fiscalização. Fizemos a título de colaboração”, finalizou. Apesar de ter zerado a fila de espera por vaga em UTI, Mato Grosso ainda apresenta alta contaminação pelo coronavírus e conta com a maioria dos hospitais lotados de pacientes com Covid-19.

