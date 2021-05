Saúde 19/05/2021 06:03 Gazeta Digital Mato Grosso é o 7º Estado que menos vacina contra a covid-19 Mato Grosso aplicou 756.372 doses de vacina contra a covid-19 em sua população, segundo dados do Ministério da Saúde, na segunda-feira (17). Apesar de subir no ranking nacional, o estado é o 7º que menos vacina e os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) voltaram a ter ocupação acima de 80%. Levando em consideração que o estado recebeu e distribuiu 1.021.372 doses para as Secretarias Municipais de Saúde, 74% das ampolas com o imunizante foram aplicadas na população, na primeira e segunda etapa de vacinação.

Ainda de acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, divulgados no painel de vacinação, Mato Grosso avançou na vacinação. Atualmente, o estado é o 20º no ranking de doses aplicadas. O ritmo lento da imunização classificou Mato Grosso como um dos piores índices de vacinação, chegando ao penúltimo lugar, no dia 16 de abril.

O painel aponta que 1.152.806 pessoas do grupo prioritário foram vacinadas. Na primeira dose, 512.696 pessoas foram vacinadas, enquanto 243.676 receberam a segunda dose.

A Coronavac lidera como a vacina mais aplicada no território mato-grossense. Foram 511.774 doses distribuídas. Em seguida, a Astrazeneca/Fiocruz teve 212.476 doses aplicadas. O laboratório Biontech/Fosun/Pfizer, que agora faz parte do rol de vacinação de Mato Grosso, colaborou com 9.712 doses aplicadas.

Cuiabá segue na frente como o município que mais vacinou, Seguido por Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. No entanto, o estado tem 80% das Unidades de Terapia Intensiva ocupadas, enquanto 37% das enfermarias estão em uso. Dados do boletim epidemiológico divulgado pela SES na segunda-feira (17) mostram que Mato Grosso contabilizou 1,8 mil novos contágios pela doença. Com a atualização, o estado passou a computar mais de 384,4 mil infecções.

Voltar + Saúde