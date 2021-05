Saúde 24/05/2021 14:22 Gazeta Digital Prefeituras de MT enfrentam falta de ‘kit intubação’ e vacinas Apesar da queda nos casos e mortes por covid-19 nas últimas semanas, o cenário em Mato Grosso na pandemia ainda é preocupante. Na última semana, 9 municípios tiveram falta de medicamentos do "kit intubação" e 14 prefeituras enfrentaram o fim das doses da vacina. Os dados foram divulgados pelo boletim da Confederação Nacional dos Municípios, que coletou os dados entre 17 e 20 de maio. No estado, 95 dos 140 municípios responderam ao questionário que avalia problemas, medidas e andamento da vacinação nos municípios. Segundo o documento, na última semana 9 prefeituras estavam com risco iminente de ficar sem medicamentos do kit intubação. Popularmente chamado de kit, esses medicamentos são essenciais para realizar a intubação de pacientes. Esse procedimento é utilizado em pacientes graves de covid-19, quando os pulmões não conseguem mais sustentar o corpo. Outro problema enfrentado pelas prefeituras no combate à pandemia é a falta de vacinas para imunizar a população. Segundo o boletim, essa questão foi enfrentada por 18 municípios na última semana. Em 14 cidades a falta foi a 2ª dose e em 5 o problema ocorreu para aplicação da 1ª e 2ª doses. Entre os 3 tipos de imunizantes aplicados em Mato Grosso, em 14 municípios o problema foi com a CoronaVac, que está em falta em todo o Brasil por causa da baixa produção. Medidas restritivas Do outro lado da moeda, as medidas de restrição de circulação ou de atividades econômicas foram realizadas em apenas 49 municípios. Outros 30 responderam à CNM informando que não realizam nenhum tipo de restrição, seja de horário, dias de abertura ou quantidade de pessoas.

