Saúde 01/06/2021 16:35 Jessica Bachega I Gazeta Digital Saúde descarta variante indiana em caminhoneiro internado em MT A Secretaria de Estado de Saúde (SES) descartou caso da variante indiana em um paciente internado no Estado. Um caminhoneiro está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Rondonópolis (215 km ao Sul) e o caso era tratado como suspeito. Segundo nota da SES, “o caso não atende critérios epidemiológicos para estabelecer vínculo como suspeito de nova variante”.

O homem veio de Santa Catarina e sentiu-se mal em Mato Grosso. Ele procurou atendimento médico e foi internado no dia 27 de maio. O homem tem 37 anos e precisou ser intubado após ser identificado 90% de comprometimento do pulmão.

O caso dele era tratado como suspeito da cepa indiana e novos exames foram feitos para tentar confirmar a desconfiança. Na manhã dessa terça-feira (1), a variante foi descartada.

“Apesar de ter testado positivo para a Covid-19, não foi identificada qualquer evidência de que o caso é uma suspeita da cepa indiana”, diz trecho da nota.

Ainda conforme comunicado da SES, “de acordo com as áreas técnicas e laboratórios de referência, são considerados casos suspeitos da nova cepa aqueles que envolvem uma pessoa que fez viagem para o exterior e testou positivo ou uma pessoa que manteve contato com um indivíduo que fez viagem para o exterior e testou positivo”.

Mato Grosso tem 407.508 casos da doença e 10.946 mortes pela covid-19.

Voltar + Saúde