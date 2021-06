Saúde 09/06/2021 18:43 Estadão Mato Grosso Mato Grosso registra mais 51 mortes nas últimas 24 horas Nas últimas 24 horas, mais 51 pessoas morreram e 2.293 novos casos de covid-19 foram registrados no estado. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) desta quarta-feira (9). Ao todo Mato Grosso chegou ao patamar de 11.303 óbitos e 422.148 infecções causadas pelo novo coronavírus. O documento aponta que há 659 pessoas internadas em estado grave por complicações da doença. Esses pacientes estão em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Desses 441 estão em leitos pactuados pelo Sistema Únicos de Saúde (SUS) e 218 em leitos particulares, estando disponíveis 83 leitos. A taxa de ocupação está em 84,16% dos leitos adultos. Em relação aos leitos pediátricos, dos 15 leitos pactuados pelo SUS, 6 estão ocupados e 1 bloqueado. Restando apenas 8 unidades disponíveis, a taxa de ocupação está em 43%. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados há 788 pacientes em leitos de enfermarias, sendo 399 em leitos pactuados e 389 em leitos particulares, tendo disponíveis 532 leitos. A taxa de ocupação das enfermarias é de 45%. Do total de casos confirmados da covid-19 em Mato Grosso, 12.667 estão em isolamento domiciliar, 396.430 se recuperaram e 1.684 estão internados sendo 111 de transferência hospitalar. Dentre os dez municípios com maior número de casos de covid-19 estão: Cuiabá (88.440), Rondonópolis (30.628), Várzea Grande (28.995), Sinop (20.647), Sorriso (14.508), Tangará da Serra (14.461), Lucas do Rio Verde (12.947), Primavera do Leste (10.825), Cáceres (9.043) e Alta Floresta (8.065). A lista detalhada com todas as cidades que já registraram casos em Mato Grosso pode ser acessada por meio do Painel Interativo da Covid-19, disponível neste link.

Voltar + Saúde