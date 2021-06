Saúde 18/06/2021 13:13 Saúde de Alta Floresta irá vacinar gestantes e puérperas sem comorbidades nos dias 22 e 23/06 Neste sábado e domingo, 22 e 23 de junho, no Centro de Convivencia do Idoso, das 07h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30 estarão sendo vacinadas contra a Covid-19, pelo Sistema Drive-Thru, Gestantes e Puérperas (até 45 dias após o parto) acima de 18 anos SEM COMORBIDADE com indicação médica. É necessário apresentar documentos pessoais, caderneta de vacina, cartão do SUS e certidão de nascimento do filho (a) (cópia) e declaração médica (cópia). Também é obrigatória a apresentação da declaração medica com indicação da vacina contra a Covid-19.

