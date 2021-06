Saúde 18/06/2021 19:08 MT ultrapassa os 11.600 mortos por covid-19 O mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso mostra que nas últimas 24 horas foram registradas 25 mortes e 1.823 novos casos de covid-19 no estado. Segundo o levantamento, há 11.608 óbitos e 436.844 casos confirmados de infecção da doença. Os dados são desta sexta-feira, 18 de junho. Até a última atualização na tarde de hoje, o estado possui 624 pessoas internadas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desses 438 estão em leitos pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que ao todo somam 627 em toda rede pública do Estado, e 186 em leitos de hospitais particulares, estando disponíveis apenas 121. A taxa de ocupação está em 78,35%. - FIQUE ATUALIZADO: Entre em nosso grupo de WhatsApp e receba as notícias em tempo real (clique aqui). Já em relação à taxa de ocupação e a quantidade de crianças internadas em UTIs pediátricas, do total de 15 leitos pactuados, todos no Hospital Referência para Covid-19 em Cuiabá, 7 estão disponíveis, sendo 8 crianças internadas em estado grave. A taxa de ocupação está em 53,33%. Dos casos confirmados, suspeitos e descartados nos leitos de enfermaria, o boletim aponta que há 776 pessoas internadas, sendo 366 em leitos da rede pública e 410 em leitos de hospitais particulares. A taxa de ocupação em leitos pactuados está em 41%, estando disponíveis 565 enfermarias. Dentre os dez municípios com maior número de casos de covid-19 estão: Cuiabá (90.916), Rondonópolis (31.730), Várzea Grande (29.607), Sinop (21.269), Sorriso (15.182), Tangará da Serra (15.019), Lucas do Rio Verde (13.419), Primavera do Leste (11.126), Cáceres (9.462) e Alta Floresta (8.359). Em resumo, Mato Grosso tem 411.604 de pessoas recuperadas, 1.650 pacientes internados, e 12.918 em monitoramento.

