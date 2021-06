Saúde 24/06/2021 05:26 Assessoria de Imprensa Alta Floresta: prefeito determina reforma total no PSF da comunidade Ouro Verde Foto: Divulgação Logo que assumiu a Prefeitura, o prefeito Valdemar Gamba, visitou a comunidade Ouro Verde no setor Sul e verificou que o PSF daquela comunidade encontrava-se numa situação de precariedade absoluta. Conversando com a enfermeira foi informado de que aquela situação já perdurava há mais de oito anos e o atendimento era feito na Associação. Então o prefeito abraçou a causa e prometeu que assim que abrisse a licitação da prefeitura, uma das primeiras coisas que iria fazer seria aquele posto. “Nós vamos fazer esse PSF e vamos fazer com recurso próprio e fazer bem feito”, teria dito o prefeito na época. E a promessa foi cumprida, a reforma está sendo realizada. “Esse PSF a gente praticamente vai usar só a estrutura dele. Vamos reformar ele todinho, arrancar o teto, colocar um telhado novo, trocar o forro, trocar o piso, fazer toda a pintura, fazer uma área, enfim será uma reforma geral” diz o coordenador de obras da prefeitura, Marcelo Rodrigues, destacando que tudo está sendo feito graças a uma parceria com o projeto Nova Chance que trabalha com os reeducandos.

