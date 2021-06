Saúde 25/06/2021 14:55 JOÃO AGUIAR REPORTER-MT Morto em confronto com Bope posava como trabalhador e evangélico nas redes sociais Diego de Almeida Costa, morto na segunda-feira (21), não levantava nenhuma suspeita nas redes sociais. Diego de Almeida Costa, 31, que foi morto em confronto com agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), em Nova Monte Verde (920 km de Cuiabá), posava com trabalhador e evangélico nas redes sociais. No Instagram, o criminoso que participou da quadrilha que assaltou duas agências bancárias do município de Nova Bandeirante (997 km de Cuiabá) no início do mês, não levantava nenhuma suspeita. Ele posava nas fotos como trabalhador e se comportava como um homem evangélico, temente a Deus, como se fosse uma pessoa com vida normal. A última postagem de Diego nas redes sociais foi no dia 23 de maio, usando uma camiseta camuflada, semelhante à usada no assalto às cooperativas. De acordo com a reportagem do programa Olho Vivo na Cidade, da TV Cidade Verde, os familiares de Diego não sabiam para onde ele tinha ido. Ele teria saído de sua casa no último dia 4 de junho e não disse para onde ia. Os parentes pensaram que ele tinha viajado a trabalho e ainda estivesse na Bahia, onde morava, já que ele fazia vendas de placas solares. A família soube da prisão após a ampla divulgação do caso na mídia. Confronto Diego de Almeida Costa foi morto durante um confronto com agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na manhã de segunda-feira (21). Ele e seu comparsa, Adailton Santos da Silva se depararam com uma barreira da Polícia Militar. Os dois tentaram se esconder dentro de uma residência da região, trocaram tiros com os policiais e acabaram mortos. Com eles, os agentes encontraram R$ 43.510,75 em dinheiro, um revólver .38, uma espingarda calibre 12, roupas camufladas, coturnos, luvas, celulares e bateria externa de celular. A dupla chegou a ser encaminhada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

