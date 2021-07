O recurso será usado na contratação de médicos, além de exames especializados para diagnósticos de doenças

A Nexa, em cumprimento ao Plano de Controle Ambiental (PCA) do Projeto Aripuanã, oficializou um Termo de Doação com a Prefeitura de Aripuanã para implementação de ações de melhoria do atendimento da rede pública municipal de saúde. O valor pactuado é da ordem de R$ 1,2 milhão e faz parte do Programa de Apoio à Saúde e a Vigilância Epidemiológica do empreendimento, que encontra-se na fase de implantação. A iniciativa proporcionará, dentre outras melhorias, a contratação de médicos especialistas e plantonistas, cuja perspectiva é aumentar o número de consultas especializadas e plantões disponibilizados no Hospital Municipal Santo Antônio, em Aripuanã.

Também estão previstos exames na especialidade de ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética, com a finalidade de ampliação do acesso dos pacientes da região Noroeste a consultas e exames especializados. Os exames serão realizados via Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Juruena, com exceção da ultrassonografia, que será realizada no Hospital Municipal Santo Antônio. As especialidades médicas são: ortopedia, ginecologia e pediatria, para atuar no atendimento da população local.

Conforme consta no Termo de Doação, é de responsabilidade do poder público a seleção e contratação dos profissionais que serão efetivados por meio de edital de credenciamento, conforme recomendação do Ministério da Saúde. As despesas assim como os encargos previdenciários, fiscais e trabalhistas são de responsabilidade da administração pública. O acordo assinado no final de Junho prevê, no prazo de 90 dias, o credenciamento dos médicos especialistas.

Segundo Rodrigo Fonseca, Gerente Geral de Mineração do Projeto Aripuanã, as doações de bens e serviços devem auxiliar o trabalho das equipes e melhorar o atendimento oferecido à população. “A iniciativa fortalecerá a capacidade operacional do sistema municipal de saúde. Além disso, vai proporcionar o diagnóstico de doenças por meio de exames especializados. Dessa forma, buscamos somar esforços em prol da saúde pública, em conformidade com as melhores práticas de ESG adotadas pela empresa”.

A prefeita Seluir Peixer comenta que a contratação de médicos vai trazer melhores condições aos usuários da rede pública de saúde. Ela explica que o médico pediatra atende uma demanda das mães que precisam levar seus filhos às cidades vizinhas por falta de profissional. Outra situação é o médico ginecologista que vai atender à necessidade das mulheres por um profissional especializado. “A parceria com a Nexa vem para nos ajudar na batalha diária e constante da rede municipal de saúde, seja em ações preventivas de diagnósticos especializados oferecidos aos usuários do sistema de saúde”, avalia.

Sobre a Nexa: A Nexa Resources é uma das maiores mineradoras de zinco do mundo, além de produzir cobre e chumbo. Atua há mais de 60 anos nos segmentos de mineração e metalurgia, com operações localizadas no Brasil e no Peru e escritórios em Luxemburgo e Estados Unidos, fornecendo seus produtos para todos os continentes do mundo. Seus colaboradores atuam, todos os dias, focados na construção da mineração do futuro, para ser cada vez mais sustentável, inovadora e com as melhores práticas de segurança e respeito às pessoas e ao meio ambiente. Desde 2017, suas ações são negociadas nas Bolsas de Valores de Nova York e Toronto, sendo seu acionista majoritário a Votorantim S.A. Para mais informações, acesse: http://www.nexaresources.com.