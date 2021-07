Saúde 13/07/2021 14:30 Assessoria Alta Floresta: Unidade de Saúde Ana Neri retoma atendimentos odontológicos Foto: Divulgação Com o consultório odontológico reestruturado, os atendimentos odontológicos na Unidade de Saúde Ana Neri foram retomados, nesse mês de julho, e continua oferecendo os serviços básicos para promover, manter e restabelecer a saúde bucal da população com intervenção clínica asempre que necessário, realizando limpeza/restaurações/extrações. As Equipes de Saúde Bucal atendem diversos grupos, desde gestantes, bebês, crianças/adolescentes, adultos e idosos, como também no diagnóstico precoce do câncer de boca. Ao mesmo tempo, são realizadas Ações de Promoção e Prevenção em Saúde Bucal com palestras educativas, escovação supervisionada e aplicação de flúor, objetivando a prevenção da cárie e estímulo ao autocuidado. Magda Pierin, responsável pela Saúde Bucal do Município, informa que além da Unidade Ana Neri na rua B, os atendimentos odontológicos estão disponíveis nas Unidades de Saúde: Vila Nova, Cidade Bela, Boa Esperança, Setor Norte III, Bom Jesus, São José Operário, Boa Nova e Panorama, sendo que o Jardim das Flores retorna na próxima semana. A cirurgiã-dentista Magda ressalta que o Departamento de Atenção à Saúde Bucal tem se empenhado em organizar o fluxo de atendimento odontológico para melhor atender os munícipes, uma vez que busca a integralidade da assistência e prima por garantir o acesso a serviços de qualidade e benefícios à população. Procure atendimento em uma unidade de saúde mais próxima e cuide da sua saúde cuidando da sua boca.

