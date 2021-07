Saúde 26/07/2021 17:40 MT registra 40 novas mortes e mais de 10,1 mil pessoas isolada Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam que Mato Grosso notificou 40 novas mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. Além disso, de acordo com dados divulgados pela pasta nesta segunda-feira (26), o estado contabiliza 10.194 pessoas em isolamento domiciliar por conta da doença. Conforme o novo boletim epidemiológico, Mato Grosso passou a computar 483.466 contágios pela covid-19, dos quais em 459.024 ocorrências as pessoas se recuperaram do vírus. Contudo, em 12.669 casos as vítimas não resistiram às complicações da doença e morreram. Com a atualização, a SES notificou uma taxa de ocupação de 63% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), enquanto o mesmo índice para enfermarias está na casa dos 37%. Ambos os números dizem respeito aos leitos adultos destinados a pacientes com o novo coronavírus. As 10 cidades com mais casos são: Cuiabá (98.394), Rondonópolis (34.321), Várzea Grande (32.364), Sinop (23.339), Sorriso (16.937), Tangará da Serra (16.604), Lucas do Rio Verde (14.482), Primavera do Leste (12.699), Cáceres (10.527) e Barra do Garças (9.717). Até domingo (25), o governo federal confirmou 19.688.663 casos e 549.924 óbitos. No levantamento anterior, o país tinha 19.670.534 contágios e 549.448 mortes.

Voltar + Saúde