Saúde 07/08/2021 06:27 R7 Brasil alcança metade da população vacinada com primeira dose Desde o início da campanha de imunização contra covid, em 17 janeiro, foram aplicadas cerca de 150 milhões de doses MAURO AKIIN NASSOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O Brasil bateu nesta sexta-feira (6) a marca de metade da população vacinada com ao menos uma dose de um dos imunizantes contra covid-19, mostra o Mapa da Vacinação do R7 (veja abaixo). Até agora, 106 milhões (50,1%) receberam a primeira dose, enquanto 44,9 milhões (21%) concluíram o esquema vacinal, com as duas doses ou com a vacina de dose única da Janssen. A campanha de vacinação contra a covid-19 começou em 17 de janeiro. Desde então, cerca de 150 milhões de doses foram aplicadas. No estado de São Paulo, cerca de 60% da população já recebeu a primeira dose, e 24% concluíram o esquema vacinal. No Rio de Janeiro, são 47% com uma dose e pouco mais de 20% com as duas ou dose única. Com o avanço da vacinação, o Brasil teve queda das reduções de mortes nas últimas seis semanas, retornando ao patamar observado no começo de janeiro. A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) também tem observado uma redução significativa das ocupações de leitos de UTI destinados a pacientes com covid-19. No fim de julho, 16 estados tinham taxas abaixo de 60%, enquanto nove registravam índices entre 61% e 68%. Apenas Distrito Federal e Goiás apresentavam 83% e 86%, respectivamente.

