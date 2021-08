Saúde 14/08/2021 11:08 Variante turbinada do coronavírus é encontrada em MT Uma versão "turbinada” da variante gama do coronavírus, antes denominada P1, foi encontrada, em Mato Grosso. É o que revelou mapeamento feito por cientistas do Genov, um dos maiores projetos de vigilância genômica da América Latina. No Estado, boletim do Ministério da Saúde (MS) sobre o sequenciamento genômico por tipo de vínculo epidemiológico aponta para 34 casos da gama, cepa de atenção ou preocupação (VOC) no país. A descoberta da denominada “gama-plus” aconteceu mediante análise de 502 amostras colhidas em maio de brasileiros infectados pelo coronavírus. Nelas, conforme informações da coluna “Viva Bem” do UOL, foram verificadas 12 mutações bem diferentes das usuais. Em 11 delas, na posição 681 da sequência de 30 mil letras que escrevem a receita genética do vírus da Covid-19, um "P" tinha sido substituído por um "H". Já na 12ª amostra havia um "R" no lugar do velho "P", que é a mesma alteração da delta. Essas alterações foram encontradas em uma amostra de Mato Grosso, cinco de Goiás; em duas do Tocantins; e também do Ceará, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, com uma amostra cada. Segundo as informações, a gama-plus conta com uma alteração genética em uma região nobre (a posição 681), no chamado sítio de furina, que condiciona a velocidade com que o vírus entra nas nossas células. Essa mutação, inclusive, a variante delta também carrega. No dia 2 de fevereiro passado, o MS emitiu nota técnica para os estados e Distrito Federal com informações sobre as características da cepa “gama”, orientações e recomendações de medidas que devem ser adotadas e intensificadas pelas secretarias de saúde estaduais, a fim de monitorar e evitar a propagação da nova variante. Conforme o órgão federal de saúde, o alerta de circulação dessa nova variante à população é relevante para que as pessoas não deixem de lado as medidas preventivas e não farmacológicas de enfrentamento à doença: lavar as mãos com água e sabão, usar máscara, usar álcool em gel e manter o distanciamento social.

Voltar + Saúde