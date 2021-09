Saúde 07/09/2021 16:34 Agência Brasil ANS esclarece dúvidas sobre redução de valor de planos de saúde © Marcelo Camargo/Agência Brasil A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou comunicado esclarecendo que o desconto nos valores de planos de saúde é aplicado no aniversário de cada contrato, e não após a determinação do órgão. A ANS definiu, no período entre maio de 2021 e abril de 2022, desconto de 8,19% nos valores dos planos. A decisão, anunciada em julho, foi motivada pela queda da demanda decorrente do período de isolamento na pandemia. O informe foi publicado pelo fato de a agência estar recebendo muitas dúvidas em seus canais de diálogo com a sociedade sobre por que o desconto ainda não foi aplicado pelas operadoras de planos de saúde. Caso a pessoa não conheça a data de aniversário do contrato, pode consultar a informação entrando em contato com sua operadora. Se ainda restarem dúvidas, pode procurar a ANS por meio telefônico 0800 701 9656 ou pelo site.

